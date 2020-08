Michael Ballack erholt sich derzeit von einer Operation: Beim ehemaligen Fußball-Nationalspieler wurde eine Wucherung nahe des Rückenmarks festgestellt, zufällig. So hatte Ballack Glück im Unglück.

Glück im Unglück für Michael Ballack: Der frühere Kapitän der Fußball-Nationalmannschaft musste sich vor rund fünf Wochen einer Tumor-OP unterziehen. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, war bei einer MRT-Untersuchung zufällig eine Wucherung in der Nähe des Rückenmarks entdeckt worden. Ein Schock für den ehemaligen "Capitano" der DFB-Elf, der während seiner aktiven Karriere für den 1. FC Kaiserslautern, Bayer Leverkusen, den FC Bayern und den FC Chelsea gespielt hatte.

Die Befürchtung, der Vize-Weltmeister von 2002 sei an Krebs erkrankt, bestätigten sich nicht: Labor-Untersuchungen ergaben, dass die Wucherung gutartig war. Ballack habe die Operation in einer Spezialklinik in Hannover gut überstanden. "Es ist alles wieder gut", bestätigte der 43-Jährige "Bild".

Inzwischen soll sich der 98-malige Nationalspieler im Urlaub in Portugal erholen - und dort aus nächster Nähe das Final-Turnier der Champions League verfolgen. Auch Sport treiben soll er wieder können. Ballack stand selbst zweimal im Endspiel der Königsklasse: 2002 verlor er mit Bayer Leverkusen gegen Real Madrid, 2008 unterlag er mit dem FC Chelsea Manchester United. 2012 hatte Ballack seine Karriere beendet.