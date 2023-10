Zwei Tore von Superstar Mohamed Salah reichen dem FC Liverpool in der Premier League nicht zum Sieg bei Brighton & Hove Albion - weil es in der Hintermannschaft der Reds zu einer "Fehlkommunikation" kommt.

Jürgen Klopp und der FC Liverpool sind nach dem VAR-Eklat von Tottenham noch nicht zurück in der Spur. Die Reds kamen bei Brighton & Hove Albion trotz zweier Tore von Mohamed Salah nicht über ein 2:2 (2:1) hinaus und verpassten in der Premier-League-Tabelle den Sprung auf den zweiten Platz.

Brighton begann mit dem deutschen Nationalspieler Pascal Groß stark, die Führung durch Simon Adingra (20.) begünstigte allerdings Liverpools argentinischer Weltmeister Alexis Mac Allister mit einem schlimmen Fehlpass. Liverpools Abwehrchef Virgil van Dijk wollte allerdings die Schuld am Rückstand nicht bei seinem Kollegen suchen: "Es war nicht nur Alexis, sondern auch ich, es ist ein riskanter Ball. Aber wir versuchen natürlich, von hinten herauszuspielen, und leider kann so etwas im Fußball passieren, und man wird sofort bestraft, das ist das höchste Niveau", sagte der niederländische Nationalspieler. "Die Art und Weise, wie wir zurückgeschlagen haben, war eine großartige Reaktion und das war sehr positiv."

Salah drehte das Spiel innerhalb weniger Minuten (40./45.+1), sein zweites Tor war ein von Groß verschuldeter Foulelfmeter - ironischerweise nach Videobeweis. Brightons Kapitän Lewis Dunk (78.) gelang nach einem Freistoß das 2:2. Der Treffer, so sagte van Dijk, resultierte aus einem "Missverständnis. Ich glaube, Robbo (Linksverteidiger Andy Robertson - Anm. der Red.) hat einen Schrei gehört und dachte, es sei Alisson, das ist eine Fehlkommunikation und sollte nicht passieren. Aber niemand will Fehler machen. Leider war es eine Fehlkommunikation, die uns ein Tor gekostet hat."

Das Remis gehe in Ordnung, sagte Klopp nach dem Abpfiff: "Ich denke leider, ja. Das 1:0 wurde uns auf dem Silbertablett serviert, aber es war eine ähnliche Situation für uns; wir haben sie gezwungen, ähnliche Fehler bei unseren Toren zu machen. Es war ein intensives Spiel für beide Mannschaften, daher denke ich, dass das Ergebnis am Ende richtig ist."

Liverpool liegt nun drei Punkte hinter Tottenham Hotspur. Das Topspiel bei den Spurs hatte der 19-malige Meister am 30. September 1:2 verloren, wobei der vermeintliche Liverpooler Führungstreffer durch Luis Diaz zu Unrecht wegen Abseits aberkannt wurde. Das VAR-Team nahm die Entscheidung des Schiedsrichters nach Überprüfung der Bilder jedoch nicht zurück. Der deutsche Teammanager Klopp fordert ein Wiederholungsspiel. Punktgleich mit Tottenham steht an der Tabellenspitze Arsenal London, das im Topspiel des Spieltags Manchester City die zweite Niederlage in Folge bescherte. Die Gunners bezwangen den Meister mit 1:0 (0:0). Nationalspieler Kai Havertz bereitete den Siegtreffer durch Gabriel Martinelli in der 86. Minute vor.