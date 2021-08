Es sieht nach einem entspannten Liga-Auftakt für Galatasaray Istanbul aus - bis Marcão völlig durchdreht. Der Brasilianer prügelt auf einen Teamkollegen ein und wird mit Rot vom Feld geworfen. Die Gründe für den Ausraster sind noch unklar, Experten sprechen sich für eine Kündigung des Profis aus.

Mit 2:0 siegte Galatasaray Istanbul am Montag gegen Giresunspor zum Abschluss des ersten Spieltags der türkischen Süper Lig. Doch es waren die Ereignisse zwischen den Galatasaray-Profis Marcão und Kerem Aktürkoğlu, die das Spiel prägten. Es lief die 63. Minute, die Partie schien bereits entschieden, als der Brasilianer 25 Meter auf seinen türkischen Mitspieler zu rannte - und ihn attackierte.

Marcão verpasste dem perplexen Aktürkoğlu zunächst eine Kopfnuss. Anschließend schlug der Brasilianer seinem Kollegen zweimal mit der Faust in Richtung Gesicht. Erst die heraneilenden Mitspieler konnten den 25-Jährigen von weiteren Attacken abhalten. Die Spieler von Giresunspor machten den Schiedsrichter auf die Aktion aufmerksam und der Unparteiische schickte nach Ansicht der Videobilder Marcão mit Rot vom Platz. Galatasaray-Trainer Fatih Terim nahm den mitgenommenen Aktürkoğlu anschließend aus dem Spiel, selbst die Fans aus Giresun applaudierten dem 22-Jährigen aufmunternd. An der Seitenlinie fragte er: "Wie kann er mich schlagen?"

Wird Marcão gekündigt?

Bisher ist ungeklärt, warum Marcão seinen Mitspieler attackierte. Türkische Medien spekulieren über eine interne Strafe, aber Galatasaray Istanbul hat sich noch nicht offiziell geäußert. "Sowas kommt nicht häufig vor", bewertete Terim den Skandal im Anschluss an die Partie. "Als Fußballfamilie haben wir alle in der Umkleidekabine, auf dem Platz alle möglichen Streitigkeiten. Dies ist jedoch das erste Mal, dass ich eine solche Aktion mit einem eigenen Teamkollegen auf dem Feld gesehen habe. Wir wissen noch nicht, was los war. Was auch immer es ist, es ist nicht schön." Der Angriff auf Aktürkoğlu sei "in keinster Weise angenehm" gewesen, so der Trainer, aber man wolle nun intern nach einer Lösung suchen.

"Dein Talent hat dich hierher gebracht. Was dich hier halten wird, ist dein Charakter." Diese Leitsätze prangern in Großbuchstaben an den Galatasaray-Einrichtungen. Weil Marcão dieses Motto verletzt hat, gingen Experten und Kommentatoren hart mit ihm ins Gericht. "Galatasaray wird nicht von einem Fußballspieler profitieren, der die Geschichte des Trikots, das er trägt, und die Werte, die der Klub vertritt, nicht kennt", sagte Sportjournalist Kanat Atkaya. "Galatasaray muss Ruhe und eine harmonische Teamidentität finden. Andernfalls gewinnen sie das Spiel, aber verlieren die Liga."

Der ehemalige türkische Nationalspieler İlker Yağcıoğlu sagte: "Ich würde einen Spieler wie Marcão nicht mehr im Team behalten. Ich bin kein Anwalt, aber der Klub sollte das Recht haben, den Vertrag nach diesem Vorfall zu kündigen."