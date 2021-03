"Fühle mich in Ehre verletzt"

Tottenham Hotspur fliegt trotz des Hinspiel-Siegs aus der Europa League. Gegner Dinamo Zagreb zeigt Willen und Durchsetzungskraft. Das bescheinigt auch Tottenham-Trainer José Mourinho und lobt die Kroaten überschwänglich. Sein eigenes Team watscht er dagegen derbe ab.

Star-Trainer José Mourinho hat sich tief getroffen gezeigt über das Aus der Tottenham Hotspur in der Europa League. Das Premier-League-Team verlor nach dem 2:0 im Hinspiel nach Verlängerung 0:3 gegen Dinamo Zagreb. "Ich fühle mich in meiner Ehre verletzt. Unsere Leistung war inakzeptabel. Viel Herz und viel Wille haben uns geschlagen. Und wenn wir denken, Herz gehört nicht zum Fußball, dann liegen wir falsch", sagte der Portugiese dem TV-Sender BT Sports. "Es war verdient für sie, weil sie alles gegeben haben, was sie hatten. Dafür lobe ich sie", sagte Mourinho.

Er berichtete: "Ich komme gerade aus der Dinamo-Kabine. Ich habe die Jungs gelobt und bedauere, dass eine Mannschaft - nicht meine Mannschaft - das Spiel wegen der Einstellung gewonnen hat." Lob für den Gegner, der nun vom bisherigen Co-Trainer Damir Krznar trainiert wird. Weil der bisherige Chefcoach Zoran Mamic ins Gefängnis muss und daher von seinem Amt zurücktrat. Der frühere Bundesliga-Spieler war wie sein Bruder Zdravko des Betrugs schuldig gesprochen worden. Die Aufregung schadete dem Klub offenbar nicht.

Mislav Orsic hatte die Kroaten nahezu im Alleingang ins Viertelfinale gebracht und das Aus der Spurs besiegelt. Orsic schoss Dinamo mit seinen Toren in der 62. und 82. Minute in die Verlängerung, um dort nach 106 Minuten mit seinem dritten Treffer für die Entscheidung zu sorgen. "Sie haben Schweiß, Energie, Blut auf dem Platz gelassen und ihn am Ende sogar mit Tränen der Freude verlassen. Auf der anderen Seite: meine Mannschaft."

Auf sein eigenes Team war Mourinho mehr als sauer, er stellte gar die Arbeitseinstellung seiner Fußballer infrage. "Es reicht nicht zu sagen, dass ich traurig bin. Ich fühle mehr als Traurigkeit." Mit Ausnahme der zweiten Halbzeit in der Verlängerung habe es nicht ausgesehen, als spiele sein Team eine wichtige Partie. "Wenn das für irgendeinen von denen kein wichtiges Spiel war, für mich ist es eins. Aus Respekt vor meiner Karriere und aus Respekt vor dem Spiel ist jedes Spiel wichtig. Ich glaube, für jeden Tottenham-Fan zu Hause ist jedes Spiel wichtig und es braucht eine andere Einstellung." Er könne sich nur dafür entschuldigen.

Doch viele dieser Fans wünschen sich mittlerweile wohl einen neuen Trainer. Mourinho muss vier Tage nach der Derby-Pleite beim FC Arsenal (1:2) den nächsten Tiefschlag hinnehmen. Aus in der Europa League, in der Premier League nur auf Platz acht, aus dem FA-Cup im Achtelfinale ausgeschieden: Der Portugiese erlebt eine maue Saison.