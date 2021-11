In der Champions League muss Leipzig ohne Trainer und Torhüter antreten, nun fallen weitere Profis aus: Auch sie werden positiv auf das Coronavirus getestet. Einer der Betroffenen soll beim 5:0-Erfolg in Brügge sogar noch eine Ansprache in der Kabine gehalten haben.

Der nächste Corona-Schreck für RB Leipzig: Nach Trainer Jesse Marsch und Torhüter Peter Gulacsi sind sechs weitere Personen aus der Mannschaft und dem näheren Umfeld positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies teilte der Klub mit. Von den Spielern sind Willi Orban, Yussuf Poulsen, Hugo Novoa und Mohamed Simakan betroffen.

Alle sechs Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne. Bei den 55 anderen untersuchten Personen fiel der PCR-Test von Donnerstag negativ aus. Trainer Marsch und die fünf RB-Profis fallen damit für das Heimspiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN und im Liveticker bei ntv.de) gegen Bayer Leverkusen, das gemäß der sächsischen Corona-Schutzverordnung vor leeren Rängen stattfindet, aus.

Pikant ist vor allem der Fall Poulsen. Der dänische Nationalspieler war am vergangenen Mittwoch trotz einer Wadenverletzung zum Champions-League-Auswärtsspiel beim FC Brügge (5:0) mitgeflogen und hatte zur moralischen Unterstützung als eine Art Co-Trainer auf der Bank gesessen. In der Kabine soll er vor dem Anpfiff laut "Bild" sogar eine Motivationsrede gehalten haben.

Orban war mit Erkältungssymptomen vorzeitig von der Partie beim belgischen Meister abgereist, Novoa in der Schlussphase eingewechselt worden. Mit dem deutlichen Erfolg, dem ersten in der laufenden Saison der Königsklasse, können die Leipziger am letzten Gruppenspieltag aus eigener Kraft zumindest als Tabellendritter die Europa League erreichen. Die Achtelfinalplätze sind bereits an Manchester City und Paris St. Germain vergeben. Simakan wiederum war wegen Erkältungssymptomen gar nicht erst mitgereist.

"Wir stehen wie gehabt im engen Austausch mit dem Gesundheitsamt und werden weiter fortlaufend engmaschig testen", teilte RB in einer Stellungnahme mit. In den vergangenen Tagen hatten vor allem die Corona-Fälle beim FC Bayern für Kontroversen gesorgt. Eric-Maxim Choupo-Moting und Joshua Kimmich befinden sich dort aktuell nach positiven Tests in Quarantäne. Kimmich hatte mit seiner Impfskepsis viel Widerspruch und eine öffentliche Debatte ausgelöst.