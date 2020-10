Sadio Mané (li.), hier im Duell mit Robin Koch, hat sich nach dem positiven Corona-Test in Quarantäne begeben.

Trainer Jürgen Klopp muss den zweiten Corona-Fall binnen weniger Tage im Kader des FC Liverpool verkraften. Sadio Mané wird positiv auf das Virus getestet. Der 28 Jahre alte Senegalese begibgt sich umgehend in die vorgeschriebene Quarantäne.

Jürgen Klopp und der englische Fußball-Meister FC Liverpool verzeichnen den nächsten prominenten Corona-Fall. Stürmer-Star Sadio Mané ist positiv auf Covid-19 getestet worden. Das teilten die Reds am späten Freitagabend mit. Mané befinde sich nach Klubangaben gemäß der Richtlinien in Selbstisolation. Er hatte nach dem 3:1-Sieg gegen den FC Arsenal, bei dem er einen Treffer erzielte, über "leichte Symptome" geklagt, fühle sich aber generell gesund.

Der 28-jährige Senegalese ist nach Neuzugang Thiago, der sich seit Dienstag in Quarantäne befindet, der zweite Infizierte in Liverpools Kader binnen weniger Tage. Der Spanier habe ebenfalls "leichte Symptome" gezeigt, sei aber bei guter Gesundheit, hatte Liverpool mitgeteilt. "Wir haben alle Protokolle befolgt, und Thiago geht es soweit gut", sagte Mannschaftsarzt Jim Moxon einer Mitteilung zufolge. Der Mittelfeldspieler werde "hoffentlich bald wieder zurück sein."

Der 29 Jahre alte Spanier, der am Montag im Premier-League-Spiel gegen den FC Arsenal nach Angaben des Klubs wegen eines "kleinen Fitnessproblems" nicht zum Aufgebot gehörte, war Mitte des Monats für rund 30 Millionen Euro nach Liverpool gewechselt. Mit dem FC Bayern wurde der hochbegabte Spielmacher siebenmal Meister und viermal Pokalsieger.

Am Sonntag (20.15 Uhr) ist Liverpool beim verlustpunktfreien Vierten Aston Villa zu Gast. Das Team von Klopp ist trotz der Pokalpleite unter Woche sehr gut in die Saison gestartet. In der Liga steht die Mannschaft nach drei Spielen mit neun Punkten auf Platz zwei, hinter Leicester City. Der Tabellenführer hatte zuletzt Manchester City mit Coach Josep Guardiola ordentlich vermöbelt.