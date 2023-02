Die WM in Katar verpasst Sergio Ramos und hofft, nach dem Wechsel des Nationaltrainers eine neue Chance in Spaniens Auswahl zu bekommen. Diese Hoffnung nimmt ihm Luis de la Fuente allerdings: Der Rekordspieler ist raus, für den Weltmeister und zweifachen Europameister ist kein Platz mehr.

Spaniens Fußball-Rekordnationalspieler Sergio Ramos beendet unfreiwillig seine Karriere in der Nationalmannschaft. Der Entscheidung des 36 Jahre alten Verteidigers war ein Gespräch mit dem neuen Nationaltrainer Luis de la Fuente vorausgegangen. "Heute Morgen erhielt ich einen Anruf vom derzeitigen Coach, der mir sagte, dass er nicht auf mich zählt und dass er das auch zukünftig nicht tun wird, unabhängig davon, welches Niveau ich zeigen kann oder wie ich meine sportliche Karriere fortsetze", schrieb der Profi von Paris Saint-Germain bei Instagram: "Es ist die Stunde gekommen, sich von der Seleccion zu verabschieden."

Seine Enttäuschung über die Entscheidung des neuen Trainers, der zu Jahresbeginn von Luis Enrique übernommen hatte, verbarg Ramos nicht. "Mit großem Bedauern ist dies das Ende einer Reise, von der ich gehofft hatte, dass sie länger dauern und mit einem besseren Geschmack im Mund enden würde", schrieb er.

Ramos war schon zur WM im vergangenen Jahr in Katar vom damaligen Chefcoach Luis Enrique nicht mehr nominiert worden, was große Diskussionen in Spanien - auch in der Mannschaft - ausgelöst hatte. Der Abwehrspieler, der vor seinem Wechsel zu PSG mit Real Madrid viermal die Champions League gewonnen hatte, spekulierte aber noch auf eine Rückkehr in die Furia Roja unter Enriques Nachfolger. Doch dieser Wunsch erfüllte sich nicht. "Fußball ist nicht immer gerecht, und Fußball ist niemals nur Fußball", schrieb Ramos vielsagend.

Mit Spanien war der Abwehrspieler bei der WM 2010 in Südafrika Weltmeister geworden (1:0 nach Verlängerung gegen die Niederlande) sowie zweimal Europameister - 2008 im Finale gegen die deutsche Nationalelf (1:0) und 2012 mit einem 4:0 im Finale von Kiew gegen Italien. Insgesamt bestritt Ramos seit seinem Debüt 2005 im Alter von gerade einmal 18 Jahren 180 Länderspiele für die Mannschaft, in denen er 23 Tore erzielte.