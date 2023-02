Der FC Bayern schwört sich bei einem Geheimabend auf das Topspiel gegen Union Berlin ein und dabei gibt es endlich mal wieder Nachrichten in den chaotischen Tagen: Kapitän Manuel Neuer macht nach seiner schweren Verletzung anscheinend deutliche Fortschritte - und erscheint ohne Gehhilfen.

Der FC Bayern hat sich am frühen Freitagabend im Münchner Nobel-Vorort Grünwald auf die wichtige Partie gegen Union Berlin am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN und im Liveticker auf ntv.de) eingeschworen. Dazu versammelten sich die Stars um Trainer Julian Nagelsmann im Forsthaus Wörnbrunn, um gemeinsam zu essen und sich auf die Partie gegen den punktgleichen Tabellendritten vorzubereiten.

Mit dabei war auch der langjährige Stammkeeper und Kapitän Manuel Neuer, der seit seinem vieldiskutierten Ski-Unfall Mitte Dezember erstmals ohne Krücken gesehen wurde. Laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung soll Neuer sogar als Erster am Lokal angekommen sein. Auf die Frage des Boulevard-Blattes, wie es ihm gehe, sagte der 36-Jährige: "Sehr gut."

Zwar war Neuer - anders als noch bei seinen letzten öffentlichen Auftritten - gänzlich ohne Gehhilfen unterwegs, richtig rund lief der Torwart dem Bericht nach aber noch nicht. Kein Wunder: Seine Operation nach doppeltem Unterschenkelbruch ist gerade einmal rund elf Wochen her. Neben Neuer kamen auch seine Stellvertreter auf der Kapitänsposition - Joshua Kimmich und Thomas Müller - bereits früh am Forsthaus Wörnbrunn an.

"Wenn du nicht gewinnst, ist keine Ruhe"

Die anderen Stars trudelten erst eine halbe Stunde später - zum offiziellen Beginn gegen 18:30 Uhr - ein. Vorletzter war der zuletzt wegen seiner Unpünktlichkeit gescholtene Leroy Sané, der nur von Kingsley Coman getoppt wurde. Was genau auf dem geheimen Teamabend besprochen wurde, ist nicht bekannt. Nagelsmann erklärte jedoch bereits auf der Spieltags-Pressekonferenz am Mittag, was das Ziel für das Spiel am Wochenende ist. "Die Formel bei Bayern ist so einfach wie komplex: Wenn du gewinnst, ist Ruhe. Wenn du nicht gewinnst, ist keine Ruhe. Also sollten wir gewinnen gegen Union Berlin", sagte der Chefcoach.

Dass seine Bayern nach zehn Meistertiteln am Stück in der Liga zuletzt wankelmütig auftraten, beantwortete Nagelsmann derweil mit einem Vergleich: "Wenn man im Freizeitpark eine Achterbahn das erste Mal fährt, ist das sehr spektakulär. Beim neunten Mal macht es auch noch Spaß, aber es ist nicht mehr so spektakulär wie beim ersten Mal." Und doch hätten es die Münchner Profis in der Vergangenheit am Ende immer wieder geschafft.