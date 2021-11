Das Trio der Fußball-Superstars ist vorerst gesprengt: Neymar wird in diesem Jahr nicht mehr mit Kylian Mbappé und Lionel Messi für Paris St. Germain spielen. Der Brasilianer will sich in einem Ligaspiel vor einer Grätsche schützen und verletzt sich dabei selbst.

Eine offenbar schwere Verletzung von Superstar Neymar hat das erfolgreiche Debüt von Sergio Ramos für Paris St. Germain überschattet. Der Brasilianer landete beim 3:1 (1:1) bei der AS St. Etienne bei einem Foul von hinten unglücklich auf dem Bein seines Gegenspielers, der eigene Knöchel knickte dabei komplett weg. Er krümmte sich am Boden und schrie vor Schmerzen und signalisierte sofort, dass er ausgewechselt werden müsse. Der 29-Jährige musste unter Tränen vom Platz getragen werden, das Stadion verließ er später auf Krücken.

"Im Moment gibt es nichts zu sagen. Er hatte Schmerzen durch die Verdrehung seines linken Knöchels. Morgen wird er untersucht. Dann werden wir etwas mehr wissen", sagte Trainer Mauricio Pochettino noch bei der Pressekonferenz nach dem Spiel. Wie "L'Équipe" schreibt, soll Neymar aber Glück im Unglück gehabt haben: Zwar soll der Brasilianer in diesem Jahr nicht mehr zum Einsatz kommen können, die Verletzung soll aber nicht so schlimm sein, wie die Bilder befürchten ließen. Demnach wurde beim Flügelspieler eine Knöchelverstauchung festgestellt, deren Schwere noch durch weitere Untersuchungen ermittelt werden muss.

"Leider gehören diese Rückschläge zum Leben eines Sportlers", hatte Neymar noch am Abend vor der Diagnose bei Instagram geschrieben und versprach: "Ich werde besser und stärker zurückkommen." Der große Pelé wünschte gute Genesung und schrieb: "Du wirst diese Herausforderung meistern." Neymar hatte sich in den vergangenen Jahren bereits mehrfach aufgrund von Knöchelverletzungen abmelden müssen.

Durch die Verletzung des Superstars gerieten der Sieg und das Debüt von Sergio Ramos in den Hintergrund. Für Paris trafen Abwehrspieler Marquinhos (45. und 90.) und Ángel Di María (79.) zum Sieg. Lionel Messi bestätigte seine aufsteigende Form und bereitete eine Woche nach seinem ersten Ligatreffer alle drei Tore vor.