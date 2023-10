Vor seinem Debüt als Trainer des FC Schalke 04 macht der Belgier Karel Geraerts ein Geheimnis aus seiner Aufstellung - und appelliert an die Mentalität der Spieler. Und als ob es nicht schon genug schlechte Nachrichten gibt, ist jetzt auch noch ein Sponsor am Ende.

Vor seinem kniffligen Debüt als 33. Trainer des FC Schalke 04 seit der Jahrtausendwende ließ sich Karel Geraerts nicht in die Karten schauen. Welcher Torwart? Welcher Stürmer? Welches System? "Heute weiß es noch keiner, vielleicht morgen", sagte der Belgier vor seinem ersten Spiel mit dem Bundesliga-Absteiger am Sonntag (13.30 Uhr/Sky und im Liveticker bei ntv.de) beim Karlsruher SC: "Jeder beginnt bei mir bei null."

Der 41-Jährige, der den rasanten Niedergang des Traditionsgiganten zumindest auf dem Platz stoppen soll, hat schwierige Entscheidungen zu fällen. Kehrt das Urgestein Ralf Fährmann nach überstandener Verletzung ins Tor zurück? Stellt er wie im erfolgreichen Testspiel gegen Heracles Almelo (4:1) auf eine Dreierabwehrkette um?

"Es werden Spieler enttäuscht sein"

"Wir werden es am Sonntag sehen", sagte Geraerts, der selbst von "sehr wichtigen Entscheidungen" sprach. "Es werden Spieler enttäuscht sein, aber wir brauchen alle. Wenn wir nicht vereint sind, werden wir keinen Erfolg haben." Und den benötigt Schalke im Tabellenkeller der 2. Bundesliga sofort. Er habe den Spielern gesagt, "wir brauchen noch einige Zeit, bis wir genauso spielen, wie wir spielen wollen", berichtete der Belgier, der in der vergangenen Saison mit Union Saint-Gilloise Vizemeister wurde und ins Viertelfinale der Europa League vorstieß, "aber bis dahin gibt es keine Ausrede dafür, nicht zu gewinnen."

Geraerts will unabhängig vom Ergebnis vor allem eine "Gewinnermentalität" bei seinen Spielern sehen. "Das ist das Wichtigste", sagte er. Die verkörpert vor allem Zweitliga-Rekordtorjäger Simon Terodde, der auch unter Geraerts Kapitän bleibt. 2Simon ist der Kapitän, ganz sicher", sagte der Coach.

Geraerts' Verpflichtung vor anderthalb Wochen war der 32. (!) Trainerwechsel auf Schalke seit 2000. Noch für keinen seiner Vorgänger war die Lage so prekär. Der langjährige Champions-League-Stammgast ist sportlich und wirtschaftlich so tief gefallen wie noch nie. Nach dem fünften Bundesliga-Abstieg droht nach nur zwei Siegen aus den ersten neun Spielen der Absturz in die 3. Liga.

Jetzt ist auch noch der Ärmelsponsor insolvent

Der Traditionsklub schiebt immer noch Verbindlichkeiten in dreistelliger Millionenhöhe vor sich her, Ende des vergangenen Jahres stand Schalke mit 180 Millionen in der Kreide. Jetzt meldete Ärmelsponsor Hülsta Insolvenz an. Der Vertrag bis 2026 sollte jährlich zwei Millionen Euro bringen - Geld, das die Königsblauen wohl abschreiben können. Auch nach einem Trikotsponsor wird gesucht. Arena-Namensgeber Veltins sprang im Sommer nur als Notlösung für ein Jahr ein.

Bei Geraerts wird auch wieder die Klublegende Mike Büskens auf der Bank sitzen. Thomas Reis hatte den UEFA-Cup-Sieger von 1997 zum Verbindungstrainer zum Nachwuchs degradiert, der neue Coach will ihn als Assistent auch bei den Spielen in der Nähe haben. Ebenso wie Interimscoach Matthias Kreutzer, der nach der Reis-Entlassung beim SC Paderborn (1:3) und gegen Hertha BSC (1:2) verloren hatte. "Das ist logisch für mich", sagte er.