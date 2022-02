Er sitzt in Gewahrsam, sein Verein hat ihn suspendiert - nun ist Mason Greenwood auch noch seinen Sponsor Nike los. Der Sportartikelhersteller ist "zutiefst besorgt" ob der Vorwürfe gegen den 20-Jährigen. Er steht in Verdacht, seine Freundin verletzt und vergewaltigt zu haben.

Nike zieht die Konsequenzen: Der US-Sportartikelhersteller hat die Zusammenarbeit mit Mason Greenwood bis auf Weiteres beendet. Der Fußballprofi von Manchester United und englische Nationalspieler steht im Verdacht, seine Freundin vergewaltigt und verletzt zu haben. "Wir haben unsere Beziehung zu Mason Greenwood ausgesetzt. Wir sind zutiefst besorgt über die beunruhigenden Anschuldigungen und werden die Situation weiterhin genau beobachten", sagte ein Nike-Sprecher der Nachrichtenagentur Reuters.

Greenwoods Freundin hatte bei Instagram am Sonntagmorgen Fotos und Tonaufnahmen veröffentlicht. Darauf waren zum Teil blutende Verletzungen und blaue Flecken auf dem Körper der jungen Frau zu erkennen und offenbar auch Greenwood zu hören, wie der Nachwuchsstar der Red Devils seine Partnerin zu sexuellen Handlungen zwingen will. Dazu schrieb sie: "An alle, die wissen wollen, was Mason Greenwood mir antut." Die Bilder wurden mittlerweile wieder gelöscht.

Die Polizei teilte daraufhin mit, einen "Mann in den 20ern wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs und körperlicher Übergriffe festgenommen" zu haben. Den Namen Greenwood nannte die Polizei nicht, das Statement aber las sich deckungsgleich mit den Vorwürfen, die gegen den Profi im Raum stehen. Am Montag teilte die Behörden mit, der Mann befinde sich weiter in Gewahrsam.

Bereits der zweite Fall in der Premier League

Manchester United mit Trainer Ralf Rangnick hatte den 20-Jährigen am Sonntag auf unbestimmte Zeit vom Trainings- und Spielbetrieb freigestellt. Greenwood hat in dieser Premier-League-Saison bislang zu den Stammspielern Rangnicks gehört, fünf Tore in 18 Spielen erzielt. In der Champions League spielte er vier Partien und traf einmal. Sein Debüt im Nationalteam hatte er im September 2020 gegen Island gegeben, bislang blieb es bei dem einen Spiel.

Greenwood ist als zweiter Premier-League-Profi innerhalb weniger Monate wegen gewalttätigen Verhaltens gegen Frauen in Verdacht geraten. Der französische Weltmeister Benjamin Mendy von Manchester City kam im vergangenen August wegen des Verdachts mehrfacher Sexualverbrechen in Untersuchungshaft. Zu Monatsbeginn hatten die Behörden den 27-Jährigen gegen Kaution und "unter strengen Auflagen" entlassen. Mendy werden acht Fälle von Vergewaltigung und ein sexueller Übergriff gegen insgesamt fünf Frauen vorgeworfen, mindestens eines der mutmaßlichen Opfer war minderjährig.

Im Sommer soll dem Linksverteidiger der Prozess gemacht werden. Von seinem Klub war Mendy bereits Ende August bis zum Abschluss des Strafverfahrens suspendiert worden. Sein Vertrag beim Klub von Teammanager Pep Guardiola läuft noch bis 2023. Sein letztes Länderspiel absolvierte der Abwehrspieler im November 2019.