Der 1. FC Nürnberg setzt seinen guten Saisonstart fort. Gegen den Karlsruher SC kommen die Franken zu einem 2:1 Erfolg und bleiben weiter ungeschlagen. Es ist die erste Saisonniederlage für den Geheimfavoriten KSC. Im Tabellenkeller gewinnt Aufsteiger Ingolstadt bei Sandhausen.

Altmeister 1. FC Nürnberg hat sich mit dem zweiten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga zumindest für zwei Tage auf den Aufstiegsrelegationsplatz katapultiert. Die Franken setzten sich zum Auftakt des fünften Spieltags gegen den Karlsruher SC mit 2:1 (0:0) durch und könnten erst am Sonntag vom FC St. Pauli oder dem SC Paderborn wieder von Rang drei verdrängt werden.

Lino Tempelmann (50.) erzielte das Führungstor für den Club. Es war der erste Gegentreffer für den KSC nach 358 Zweitliga-Minuten. Für die Entscheidung sorgte Erik Shuranov (74.), Malik Batmaz (82.) verkürzte für Karlsruhe. Die zuvor ebenfalls noch ungeschlagenen Karlsruher liegen einen Zähler hinter Nürnberg vorerst auf Platz fünf. Die Gastgeber hatten in der ersten Hälfte mehr vom Spiel und auch ein Plus an Torchancen. Gleich zweimal forderten die Nürnberger Elfmeter: Erst geriet Tom Krauß nach einer Attacke von KSC-Verteidiger Philip Heise ins Straucheln (18.), dann ging Mats Möller Daehli nach einem Kontakt von Marco Thiede zu Boden (29.). Schiedsrichter Patrick Alt ließ jeweils weiterspielen, der Videoassistent schaltete sich nicht ein.

Gleich nach der Pause verhinderte KSC-Keeper Marius Gersbeck noch ein Eigentor von Daniel Gordon nach einer Hereingabe des starken Möller Daehli (47.). Drei Minuten später wehrte der Torhüter den Ball direkt auf den Kopf von Tempelmann ab, der die verdiente Club-Führung erzielte. Die Chancen häuften sich auf beiden Seiten: Nikola Dovedan verpasste das 2:0 (54.), Philipp Hofmann fast im Gegenzug den Ausgleich (56.). Shuranov profitierte von einer missglückten Rückgabe von Christoph Kobald.

Ingolstadt zieht Sandhausen in den Keller

Aufsteiger FC Ingolstadt konnte ebenfalls feiern. Beim SV Sandhausen gelang den Schanzern mit einem 2:0 (1:0) ihr erster Saisonsieg. Filip Bilbija (38.) und Fatih Kaya (87.) schossen die Ingolstädter beim SVS zum Sieg. Zuvor hatte die Mannschaft von Trainer Roberto Pätzold drei Niederlagen und ein Remis eingefahren.

Nach besserem Beginn der Gäste fingen sich die Sandhäuser vor 3153 Zuschauern schnell und verzeichneten die erste Großchance. Bashkim Ajdini zog von der Strafraumgrenze ab, Daniel Keita-Ruel (11.) leitete gefährlich weiter - doch der Ball ging knapp vorbei. Sandhausen machte Druck, Ajdini (30.) scheiterte aus 20 Metern an FCI-Torwart Fabijan Buntic.

Umso überraschender war die Gäste-Führung, als Bilbija einen verlängerten Eckball über die Linie drückte. In dieser Szene war der SVS in Unterzahl, da Verteidiger Alexander Schirow abseits des Platzes behandelt werden musste. Nach der Pause geschah im Dauerregen von Sandhausen zunächst wenig, beiden Teams fehlte die Zielstrebigkeit in ihren Offensivaktionen. Die Gastgeber kamen mit Tempo über die Flügel, eine scharfe Hereingabe von Alexander Esswein (62.) verpassten die Stürmer in der Mitte nur um Zentimeter. In der Schlussphase machte Kaya völlig freistehend alles klar für die Gäste.