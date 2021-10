In der zweiten Halbzeit war Farbe im Spiel: Rot für Nikola Dovedan in der 79. Minute.

Der 1. FC Nürnberg kommt gegen Hannover 96 nicht über ein torloses Remis hinaus - was beiden Mannschaften kaum hilft. Der "Club" bleibt somit trotz der wenig anschaulichen Partie ungeschlagen.

Der 1. FC Nürnberg hat seinen vierten Heimsieg nacheinander in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. In später Unterzahl vermieden die Franken beim 0:0 am Samstagabend gegen Hannover 96 aber ihre erste Saisonniederlage. Die Mannschaft von Trainer Robert Klauß bleibt damit der einzige noch ungeschlagene Zweitligist.

In einer über weite Strecken ernüchternden Partie vor 24.211 Zuschauern flog Nürnbergs Offensivspieler Nikola Dovedan in der 79. Minute mit Gelb-Rot vom Platz. Der "Club" ist nach seinem bereits sechsten Remis nun Tabellenvierter, Hannover liegt auf Rang zwölf. Die Fans im Nürnberger Stadion wurden in der ersten Halbzeit auf eine harte Probe gestellt. Sie sahen Fehlpass um Fehlpass ihrer Mannschaft. Die Niedersachsen waren im Vorwärtsgang etwas zielstrebiger, rückten besser nach und waren in der Luft dominant. Mittelfeld-Neuzugang Tom Trybull zeigte bei seinem Zweitliga-Debüt für Hannover 96 einen aggressiven Auftritt.

Mehr als eine Doppelchance durch Linton Maina und den früheren Nürnberger Sebastian Kerk (9.) sprang für 96 in der ersten Hälfte nicht heraus. Die Franken hatten ihre beste Torchance durch Mats Möller Daehli (45.), der aus spitzem Winkel nur den rechten Pfosten traf.

Zündende Ideen in der Offensive kamen dem nun engagierteren "Club" weiter nicht. In der zweiten Halbzeit waren die Nürnberger jedoch das klar bessere Team und wollten den Sieg. Ein vermeintliches Kontertor durch den zur Halbzeit eingewechselten Tom Krauß (66.) erkannte der Video-Referee nicht an, weil der später vom Platz gestellte Vorlagengeber Dovedan im Abseits gestanden war.