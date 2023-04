Sie versuchen alles, doch am Ende gelingt es nicht: Bemühte Nürnberger müssen nach wie vor um den Klassenerhalt in Liga 2 bangen. In Hannover lassen sie sich zwar von Gegentoren nicht entmutigen. Doch eigene Fehler tragen zur deutlichen Niederlage bei.

Der 1. FC Nürnberg ist seine Abstiegssorgen auch vier Spieltage vor dem Saisonende nicht los. Der Club verlor am Samstagabend bei Hannover 96 0:3 (0:1) und steht damit in der Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga vier Punkte vor dem Relegationsplatz 16.

Nürnberg spielt noch zu Hause gegen den 1. FC Kaiserslautern und das gleichsam abstiegsbedrohte Hansa Rostock sowie beim SC Paderborn und dem 1. FC Magdeburg. Im Kellerduell zwischen dem SV Sandhausen und Jahn Regensburg am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) könnte es für den FCN noch enger werden.

In Hannover hielten die Gäste vor 28.500 Zuschauern zunächst ordentlich mit, sie waren in der ersten Halbzeit auch die bessere Mannschaft, nutzten aber ihre Chancen nicht. Allerdings hatte Louis Schaub für die 96er 13 Minuten vor dem Führungstor durch Julian Börner (43.) bereits den Pfosten getroffen. Hannover verbesserte sich auf die vermeintlich sichere Marke von 40 Punkten.

Nürnberg wollte schwungvoll in die zweite Hälfte starten, kassierte aber gleich wieder ein Tor: Linksverteidiger Derrick Köhn (49.) schloss einen Angriff mit einem Schlenzer ins rechte Eck ab. Das fortan immer verzweifeltere Bemühen des Clubs um den Anschluss blieb erfolglos, Maximilian Beier (70.) traf nach einem schlimmen Abspielfehler im Mittelfeld zum 3:0.