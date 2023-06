Ende Mai verletzt sich der Ersatztorhüter von Paris St. Germain schwer bei einem Reitunfall. Er liegt mehrfach im Koma, doch nun schöpft seine Frau Hoffnung. Er mache Fortschritte und sei ein Champion, sagt sie.

Einem Bericht von Telecinco zufolge ist der Ende Mai bei einem Reitunfall schwer verletzte Sergio Rico aus dem Koma erwacht. Die Ehefrau des 29 Jahre alten Torwarts von Paris St. Germain bestätigte dem spanischen Sender am Montag: "Ja, nach und nach macht er Fortschritte." Er sei ein Champion, betonte Alba Rico vor dem Krankenhaus Virgen del Rocío in Sevilla.

Der frühere spanische Nationaltorwart, der auch für den FC Sevilla, den FC Fulham und den RCD Mallorca im Tor stand, liegt seit mehr als drei Wochen auf der Intensivstation. Rico erlitt am 28. Mai einen Reitunfall. Nach Angaben der Familie stürzte er, weil das Pferd durchging. Rico sei bei dem Unfall am Boden vom Tier am Kopf getreten und dabei schwer verletzt worden, hieß es.

Zwei Tage nach dem Unfall hatte seine Frau ein Hochzeitsbild bei Instagram gepostet und geschrieben: "Lass mich nicht allein, meine Liebe, denn ich schwöre, ich kann nicht, ich weiß nicht, wie ich ohne dich leben soll. Wir warten auf dich, wir lieben dich so sehr." Ricos Pariser Teamkollegen hatten beim letzten Spiel der Saison gegen Clermont Foot Aufwärmshirts mit seinem Namen getragen. Superstar Kylian Mbappé hatte sein Tor mit einem Trikot des Torwarts in den Händen gefeiert.

Zwischenzeitig war er schon einmal einige Tage bei Bewusstsein gewesen, dann hatten die Ärzte ihn aber erneut sedieren müssen. Dies bedeutet, dass die Funktionen des zentralen Nervensystems durch Beruhigungs- sowie Schmerzmittel gedämpft werden, der Patient befindet sich damit in einer Art Dämmerungszustand, in dem sich der Körper besser erholen soll. "Die Wahrheit ist, dass wir ein bisschen mehr Licht sehen", sagte seine Frau nun.

Rico ist seit 2020 Teil des PSG-Teams, in der gerade abgelaufenen Saison war er aber nicht zum Einsatz gekommen. Stammtorhüter ist der italienische Nationalkeeper Gianluigi Donnarumma.