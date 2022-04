Wegen eines Wutausbruchs, der einen Fan trifft, hat Cristiano Ronaldo Ärger mit der Polizei. Nach der Pleite gegen den FC Everton schlägt der Superstar von Manchester United einem Zuschauer das Handy aus der Hand. Anschließend bereut er den Ausraster und entschuldigt sich via Instagram.

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo droht Ärger mit der Polizei. Wegen Ronaldos kurzem Wutausbruch nach dem 0:1 beim FC Everton sind Ermittlungen eingeleitet worden, der Superstar von Manchester United soll auch vernommen werden. Das bestätigte die Polizei in Liverpool am Sonntag.

Der 37 Jahre alte Stürmer hatte - wie auf Fotos in den sozialen Medien zu sehen ist - einem Anhänger das Mobiltelefon aus der Hand geschlagen, als er am Samstag aus Frust über die Pleite beim Abstiegskandidaten das Spielfeld im Goodison Park verließ.

Ronaldo hatte die Szene wenig später bereut. "Es ist nie einfach, in schwierigen Momenten wie dem, den wir gerade erleben, mit Emotionen umzugehen", sagte Ronaldo. "Dennoch müssen wir immer respektvoll und geduldig sein und ein Vorbild für alle jungen Menschen sein, die das schöne Spiel lieben." Der Portugiese teilte bei Instagram mit: "Ich möchte mich für meinen Ausraster entschuldigen und - falls es möglich ist - den Fan zum Besuch eines Spiels in Old Trafford einladen." Er sehe seine Geste der Entschuldigung als "Zeichen von Fair Play und Sportsgeist".

Auch Manchester United untersucht den Vorfall. Als Tabellensiebter wird es nun für den englischen Rekordmeister immer enger mit der Qualifikation für den Europapokal. Die zuständige Merseyside Police bestätigte am Sonntag Ermittlungen. Die Behörde wolle mit allen beteiligten Parteien sprechen, hieß es in der Stellungnahme, über die britische Medien berichteten.

Ronaldo war bei der Pleite gegen Everton verletzt worden. Als er mit heruntergerolltem Stutzen vom Platz gegangen war, waren zwei Schnittwunden an seinem linken Bein sichtbar. Sein Kampf blieb erfolglos: In der 90. Minute hatte er noch die Chance zum Ausgleich, doch sein Schuss aus kurzer Distanz war von Evertons Torhüter Jordan Pickford abgewehrt worden.