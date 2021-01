So oder so: Was Cristiano Ronaldo in seiner Karriere bislang erreicht hat, ist phänomenal. Daran ändert auch eine Posse nichts, die sich nun um einen möglichen Tor-Weltrekord entspinnt: Der tschechische Fußballverband will einen noch torhungrigeren Spieler als Ronaldo kennen.

Ist er nun der weltbeste Torschütze oder nicht? Nach seinem 760. Pflichtspieltor wird Cristiano Ronaldo in einigen Statistiken als der Fußballer geführt, der weltweit für seine Vereine und die Nationalmannschaft am häufigsten traf. "Am 7. Oktober 2002 erzielte Ronaldo sein erstes Tor. Heute hat er das historische 760. Tor geschossen", twitterte sein Ausbildungsverein Sporting Lissabon. "Der beste Torschütze der Geschichte. Ein Talent von einem anderen Planeten." Der 35-Jährige hatte am Mittwochabend Meister Juventus Turin zum 2:0-Sieg im italienischen Supercup gegen Pokalsieger SSC Neapel geführt. Es war der 33. Titel des Portugiesen - eine ebenfalls beeindruckende Marke.

Ronaldos Tor in der 64. Minute ist laut zahlreicher Statistiken ein Weltrekord. Kein Spieler hat demnach so oft getroffen wie der fünfmalige Weltfußballer - Real Madrid (450), Manchester United (118), Juventus Turin (85), Sporting Lissabon (5), Nationalmannschaft (102) lauten die beeindruckenden Stationen seiner Karriere. Damit soll Ronaldo den 2001 gestorbenen gebürtigen Österreicher Josef Bican abgelöst haben, der für Österreich und die Tschechoslowakei spielte und in einigen Listen mit 759 Toren geführt wird.

"Ronaldo wird sich noch anstrengen müssen ..."

Doch am Donnerstag meldete sich der tschechische Fußballverband zu Wort - und ist sich sicher: Ronaldo ist noch weit weg von Bicans Rekord. "Der beste Torschütze in der Fußballgeschichte? Das Komitee für Geschichte und Statistik des tschechischen Verbandes zählte alle Tore des legendären Josef Bican und wir können erklären, dass er in offiziellen Spielen 821 Tore erzielt hat", twitterte der Verband unter ein Video mit Bildern von Bican. "Ronaldo wird sich noch anstrengen müssen, um diese Messlatte zu überwinden", sagte der Kommissionsvorsitzende Jaroslav Kolar. Zugleich räumte er ein, dass es "sehr schwierig" sei, aus der "unerschöpflichen Menge" an Toren Bicans die offiziellen herauszusuchen.

Am 2. Dezember 2020 hatte Ronaldo nach seinem 750. Pflichtspieltor, wofür er von Juve ein Trikot mit der 750 als Rückennummer bekam, gesagt: "750 Tore, 750 glückliche Momente, 750 Lächeln in den Gesichtern unserer Fans. Danke an alle Spieler und Trainer, die mir geholfen haben, diese erstaunliche Zahl zu erreichen, danke an alle meine treuen Gegner, die mich jeden Tag härter und härter arbeiten ließen."