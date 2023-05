Aus der Sicht der deutschen Fußball-Nationalmannschaft endet die Nations League mal wieder früh und enttäuschend. Andere Topnationen dagegen marschieren durch den Wettbewerb und spielen nun den Titelträger aus. Für die deutschen Fans gibt es eine gute Nachricht: Sie können das Finale und ein Halbfinale im Free-TV verfolgen.

Das Endspiel der Nations League können Fußball-Fans ohne Zusatzkosten im Fernsehen schauen. Der Free-TV-Sender RTL überträgt das Endspiel des Wettbewerbs für europäische Fußball-Nationalmannschaften am 18. Juni aus Rotterdam (20.45 Uhr). RTL zeigt nach eigenen Angaben zuvor auch am 15. Juni das Halbfinale Spanien gegen Italien in Enschede (20.45 Uhr). Im zweiten Semifinale treffen die Niederländer am 14. Juni (20.45 Uhr) in Rotterdam auf den WM-Dritten Kroatien.

Die deutsche Nationalmannschaft war bereits in der Gruppenphase des Wettbewerbs ausgeschieden: Durch ein wildes 3:3 in Wembley gegen England beendete das Team von Hansi Flick seine Gruppe auf Platz drei hinter Italien und Ungarn. Die Chance auf den Gruppensieg und den damit verbundenen Einzug ins Halbfinale hatte die Mannschaft schon vorher durch eine Niederlage gegen Ungarn (0:1) verspielt. Auch Titelverteidiger Frankreich war in der Gruppenphase gescheitert.

Die Nations-League-Begegnungen werden wie die Übertragung des Testspiels der deutschen Mannschaft gegen Kolumbien am 20. Juni in Gelsenkirchen von Florian König präsentiert. RTL-Moderatorin Laura Papendick erwartet im Sommer ihr erstes Kind und hat bereits ihre Babypause begonnen. Kommentatoren der drei Spiele sind Marco Hagemann und Steffen Freund, Rekordnationalspieler Lothar Matthäus liefert als Experte Analysen zum Spiel der deutschen Mannschaft.

In Gelsenkirchen wird auch Monica Lierhaus Teil des RTL-Teams sein. "Ich kann meine Gefühle kaum beschreiben. Ich freue mich da so irrsinnig drauf", sagte die renommierte Sportjournalistin, die im April beim Europa-League-Spiel Bayer Leverkusens gegen Union Saint-Gilloise ihr Comeback im Free-TV gefeiert hatte. Wegen Komplikationen bei einer Hirn-Operation 2009 hatte sie mehrere Monate im Koma gelegen. Zuvor hatte die Hamburgerin unter anderem die "Sportschau" in der ARD moderiert.