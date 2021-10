Rainer Holzschuh ist über Jahrzehnte eine der bekanntesten Persönlichkeiten des deutschen Sportjournalismus. Holzschuh arbeitet als Pressesprecher für den DFB, prägender sind aber seine Jahre als Chefredakteur des "Kicker". Holzschuh starb in der Nacht im Alter von 77 Jahren.

Der deutsche Sportjournalismus verliert eine seiner prägenden Persönlichkeiten: Wie der "Kicker" am Mittag mitteilte, verstarb der langjährige Chefredakteur und Herausgeber Rainer Holzschuh in der Nacht im Alter von 77 Jahren. "Rainer Holzschuh hat über Jahrzehnte hinweg als Gesicht des "Kicker" die Sportmedienlandschaft mitgeprägt. Sein Wirken wird noch lange sichtbar bleiben", würdigte die Geschäftsführerin des Olympia-Verlags, Bärbel Schnell, den Sportjournalisten.

1971 hatte Holzschuh beim "Kicker" die Leitung der Redaktion West übernommen, später verantwortete er die Redaktion Nord. Nach einem fünfjährigen Intermezzo als Pressesprecher des Deutschen Fußball-Bundes kehrte er 1988 als Nachfolger des langjährigen Chefredakteurs Karl-Heinz Heimann zum "Kicker" zurück. Von 2010 bis zum 31. Dezember 2020 war Holzschuh Herausgeber des Magazins. Noch vor wenigen Wochen habe Holzschuh den "Goldenen Schuh" für den erfolgreichsten Torjäger in Europa an Robert Lewandowski verleihen wollen, schrieb der "Kicker" in seiner Mitteilung, seine Krankheit habe die Teilnahme an der Veranstaltung in München aber verhindert.

"Jedes Jahr, jeden Monat genossen"

Unter der Federführung Holzschuhs entstand unter anderem die European Sports Media (ESM), ein Zusammenschluss der europaweit führenden Sportmagazine, zu der neben dem "Kicker" Titel wie "La Gazzetta dello Sport" aus Italien und die spanische "Marca" zählen. Im Jahr 2004 gehörte Holzschuh zu den Mitgründern der Deutschen Akademie für Fußball-Kultur, die jährlich den Walther-Bensemann-Preis in Erinnerung an den "Kicker"-Gründer verleiht. Über Jahre war Holzschuh der Jury-Vorsitzende. Als Jury-Mitglied war er auch an der Auswahl des "Sportfoto des Jahres" beteiligt, gehörte seit 2001 dem Kuratorium der DFB-Kulturstiftung und seit 2016 als Vorstands-Mitglied und Jury-Vorsitzender dem Verein "Deutscher Fußball-Botschafter" an.

Ende 2020 hatte Holzschuh seine Tätigkeit als Herausgeber aufgegeben. "Durch die lange Tätigkeit beim 'Kicker' ist ein Lebenstraum für mich in Erfüllung gegangen", sagte Holzschuh zum Abschied. "Ich habe jedes Jahr, jeden Monat genossen und war stets bemüht, die Werte des 'Kicker' im Geiste von Walther Bensemann und Karl-Heinz Heimann an unsere Leser weiterzuvermitteln. Ich bin von seiner Zukunft ebenso überzeugt wie mich die Vergangenheit tief beeindruckt hat."

Nach dem Ausscheiden Holzschuhs war die Position des Herausgebers beim "Kicker" nicht neu besetzt worden. Schnell würdigte Holzschuhs große Verdienste: "Am großen Erfolg der Marke 'Kicker' war Rainer Holzschuh maßgeblich beteiligt. Über viele Jahre hinweg galt er als das Gesicht des 'Kicker', war seriöser Interviewpartner bei allen Themen rund um das Fußballgeschehen und - als hervorragend vernetzter Kenner der Szene - ein gern gesehener und kompetenter Gast in Rundfunk und TV. Wir haben ihm viel zu verdanken."