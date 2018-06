Sport

Nachfolger für Zidane gefunden: Real Madrid verpflichtet Spanien-Coach

Der spanische Nationaltrainer Julen Lopetegui wird nach der Fußball-WM neuer Coach bei Champions-League-Sieger Real Madrid. Er folgt damit auf den Franzosen Zinedine Zidane, der seinen Abschied beim Klub verkündet hatte.

Spaniens Nationaltrainer Julen Lopetegui wird nach der Fußball-WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) neuer Trainer von Real Madrid. Die Verpflichtung des 51-Jährigen für drei Jahre gab der spanische Champions-League-Sieger am Dienstag bekannt. Der Franzose Zinedine Zidane war beim Rekordmeister nach dem dritten Titel in der Königsklasse in Serie abgetreten.

Derzeit bereitet sich Lopetegui mit seinen Spaniern auf die WM in Russland vor. Der Weltmeister von 2010 startet am Freitag gegen Portugal ins Turnier. Lopetegui ist seit 2016 Chefcoach der Nationalmannschaft und hatte erst kurz vor der WM seinen Vertrag bei den Spaniern um zwei Jahre verlängert. Unter Lopetegui ist die "Furia Roja" in 20 Spielen ungeschlagen und gewann dabei 14 Mal. Bevor der 51-Jährige bei der spanischen Auswahl die Nachfolge von Vicente Del Bosque antrat, hatte er den portugiesischen Traditionsverein FC Porto trainiert. Dort war er im Januar 2016 wegen Erfolglosigkeit entlassen worden.

Der frühere Torwart spielte von 1988 bis 1991 für Real Madrid, kam aber nur einmal zum Einsatz. Von 1994 bis 1997 spielte er zudem für den FC Barcelona. Sein einziges Länderspiel absolvierte er 1994 gegen Kroatien.

Als mögliche Nachfolger von Zidane waren zuvor auch Bundestrainer Joachim Löw sowie Liverpool-Coach Jürgen Klopp und Hoffenheim-Trainer Julian Nagelsmann gehandelt worden.

Quelle: n-tv.de