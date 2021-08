Jack Grealish ist ein unfassbar teurer Fußballspieler, der englische Profi muss eine Menge Tore schießen und vorbereiten, um die Investition in ihn zu rechtfertigen. Immerhin: Der Anfang ist gemacht. Sein Trainer hat unterdessen eine wichtige Botschaft für die Fans des FC Bayern München.

Jack Grealish schleppt eine gewaltige Hypothek mit sich rum: Der Offensivspieler wechselte vor Kurzem für umgerechnet 118 Millionen Euro von Aston Villa zu Manchester City und ist damit der teuerste Fußballprofi Englands. Doch Grealish startet schnell damit, das Investment in ihn zu rechtfertigen. Wenn auch in kleinen Schritten: Beim 5:0-Pflichtsieg des englischen Meisters gegen Aufsteiger Norwich City traf der Nationalspieler in seinem ersten Heimspiel zum ersten Mal.

Klar ist aber, dass die Eigner von Manchester City nicht einen horrenden Betrag in Grealish investiert haben, um in der Liga gegen Norwich zu treffen. Der Vize-Europameister soll natürlich dazu beitragen, dass endlich das Sehnsuchtsziel Champions-League-Titel erreicht wird. Ein Anfang immerhin ist gemacht, die Auslosung für die Gruppenphase der Königsklasse steigt erst nächste Woche.

Grealish traf in der 20. Minute nach einer Flanke von Gabriel Jesus zum 2:0 für City, das bereits in der sechsten Minute durch ein Eigentor von Norwichs Torwart Tim Krul in Führung gegangen war. Grealish feierte dank seines Tores und seines Einsatzes vor seinen neuen Anhängern einen glänzenden Einstand, doch es war Jesus, der den "Käfig der Kanarienvögel öffnete und dafür sorgte, dass es ein Spaziergang wurde", wie die BBC den entspannten Nachmittag des Meisters blumig beschrieb.

Nach der Auftaktniederlage gegen Tottenham Hotspur am vergangenen Wochenende zeigte sich City deutlich verbessert und überrannte ein schwaches Norwich. Der von der Dominanz Manchester Citys heillos überforderte Aufsteiger, der am ersten Spieltag schon mit 0:3 gegen Jürgen Klopps FC Liverpool verloren hatte, konnte bis Mitte der zweiten Halbzeit Schlimmeres vorerst verhindern - bis Aymeric Laporte aus kurzer Distanz einschoss und für die endgültige Entscheidung sorgte.

Lewandowski? "Bleibt bei Bayern München"

Beim letzten Aufeinandertreffen in der Premier League hatte Norwich vor zwei Jahren noch für "eine der größten Überraschungen aller Zeiten" (BBC) gesorgt, als sie City - damals wie heute amtierender Meister - zuhause mit 3:2 besiegt hatten. Diesmal jedoch kamen die Kanarienvögel, die mit dem Ex-Schalker Teemu Pukki, Lukas Rupp und dem jüngst von Werder Bremen in die Premier League gewechselten Milot Rashica drei ehemalige Bundesligaprofis ins aussichtslose Rennen geschickt hatte, nie auch nur für einen einfachen Punktgewinn infrage. Stattdessen sorgte City noch für einen Kantersieg: Raheem Sterling und Riyad Mahrez erzielten jeweils einen weiteren Treffer.

Die Mannschaft von Pep Guardiola, der die Leistungsträger Sterling und Mahrez zunächst auf die Bank gesetzt und den zuletzt angeschlagenen Kevin De Bruyne aus Sicherheitsgründen ganz aus dem Spiel gelassen hatte, war derart überlegen, dass leicht nachvollziehbar war, warum sich der Trainer schon vor dem Spiel so entspannt in drängenden Personalfragen gegeben hatte: Der sich seit Wochen andeutende Wechsel von Superstar Harry Kane, der gerne seinen Klub Tottenham Hotspur verlassen würde, kommt wohl nicht so richtig voran. Und wenn? "Sehr glücklich" wäre er, wenn er mit der ihm Stand jetzt zur Verfügung stehenden Mannschaft arbeiten könne, versicherte der Trainer. Angesprochen auf einen möglichen Wechsel von Weltfußballer Robert Lewandowski beschied Guardiola: "Robert Lewandowski ist so wichtig für Bayern München. Er wird bei Bayern München bleiben!" Das europäische Transferfenster schließt sich in zehn Tagen.