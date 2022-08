Der Wechsel von Robert Lewandowski ist über die Bühne, auch beim FC Bayern legt sich der Staub nach dem Getöse um den polnischen Stürmer. Der verteilt aus der Ferne nun Komplimente an einstige Vertraute und Weggefährten.

Robert Lewandowski hat beim Abschiedsbesuch beim FC Bayern München einen versöhnlichen Uli Hoeneß erlebt. "Er hat gesagt, dass er immer ein offenes Ohr für mich hat und ich ihn immer anrufen kann, wenn ich etwas brauche. Das war sehr nett, er ist eine große Persönlichkeit und ich bin ihm, aber auch allen anderen Leuten aus dem Vorstand dankbar", sagte der Weltfußballer dem TV-Sender Sport1 zu seinen letzten Gesprächen an der Säbener Straße.

Lewandowski war unter reichlich Getöse zum FC Barcelona gewechselt. Zunächst hatten die Münchner einem vorzeitigen Transfer des Polen ein Jahr vor Vertragsablauf nicht zustimmen wollen, auch Präsident Hoeneß hatte sich dagegen ausgesprochen. Schließlich willigte der deutsche Fußball-Rekordmeister in einen Verkauf des 33-Jährigen an die Katalanen für deutlich über 40 Millionen Euro ein. "Es war mir wichtig, dass zum Abschied nichts Negatives hängenbleibt", sagte Lewandowski.

Zuvor hatte der Stürmer, der seinen Wechsel mit immer schärfer werdenden Attacken gegen den FC Bayern forcierte, auch bei den derzeit operativ Verantwortlichen reinen Tisch gemacht: "Robert ist in mein Büro gekommen, um sich zu verabschieden, und wir haben noch einmal 15 Minuten gesprochen. Ich habe alles angesprochen, wir haben alles geklärt. Robert hat für den FC Bayern Großes geleistet, das soll in Erinnerung bleiben. Auch er weiß, was er dem FC Bayern zu verdanken hat", berichtete Sportvorstand Hasan Salihamidžić zuletzt der "Bild"-Zeitung vom Abschiedsbesuch Lewandowskis an der Säbener Straße.