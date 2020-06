Die Serie A beendet ihre Corona-Zwangspause - und Dauermeister Juventus bekräftigt erneut seine Meisterschaftsambitionen. Beim Auswärtsspiel in Bologna halten sich die Turiner schadlos und vergrößern vorerst den Abstand auf Verfolger Lazio. Die Römer spielen erst am Mittwoch.

Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat beim ersten Spiel in der Serie A nach dem Restart einen ungefährdeten Sieg gefeiert. Ohne den 2014er-Weltmeister Sami Khedira, der an einer Sehnenverletzung im rechten Oberschenkel laboriert, siegte Juve 2:0 (2:0) beim FC Bologna. Dadurch vergrößerte der Tabellenführer den Abstand auf Verfolger Lazio Rom, der am Mittwoch (21.45 Uhr) bei Atalanta Bergamo nachlegen kann, auf vier Punkte.

Superstar Cristiano Ronaldo (23.) brachte die Bianconeri per Foulelfmeter in Führung. Paulo Dybala (36.) erhöhte mit einem Fernschuss nach sehenswerter Hacken-Vorarbeit von Federico Bernardeschi. In der Nachspielzeit sah Juves Danilo (90.+1) wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte.

Florenz patzt gegen Tabellenletzten

Der AC Florenz hat bei der ersehnten Rückkehr des ehemaligen Bundesliga-Stars Frank Ribéry hingegen einen Sieg verpasst. Beim ersten Spiel nach der Corona-Zwangspause kam die Fiorentina gegen den Tabellenletzten Brescia Calcio nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Der AC Mailand siegte mit dem ehemaligen Bundesligaprofi Hakan Calhanoglu, der zwei Treffer vorbereitete, mit 4:1 (1:0) beim abstiegsgefährdeten US Lecce.

Brescia ging durch einen Foulelfmeter von Alfredo Donnarumma in Führung (17.). Den Ausgleich erzielte Florenz-Kapitän German Pezzella (29.) per Kopfball nach einem Eckball. Nach dem Seitenwechsel traf auch Ribery (51.) - doch trotz heftiger Diskussionen nahm Schiedsrichter Federico La Penna das Tor wegen einer Abseitsstellung zurück. Ribery hatte sich nach einer starken ersten Halbserie im Dezember einer Knöcheloperation unterziehen müssen und daraufhin alle Partien in 2020 verpasst. In der Schlussphase mussten die Gastgeber ohne Martin Caceres (70.) und Trainer Giuseppe Iachini (73.) auskommen. Caceres sah wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte, Iachini flog mit Rot vom Platz.