Der SC Freiburg macht den Transfer von U21-Nationalspieler Kevin Schade zum FC Brentford perfekt. Nach der Spielzeit soll es für den Klub aus der Premier League eine Kaufverpflichtung in Höhe von knapp 25 Millionen Euro geben, falls der 21-Jährige auf eine gewisse Anzahl von Einsätzen kommt.

Kevin Schade verlässt den SC Freiburg und schließt sich zunächst auf Leihbasis dem englischen Klub FC Brentford an. Weitere Einzelheiten und Vertragsinhalte teilte der Tabellenzweite der Fußball-Bundesliga zwar nicht mit. Der Premier-League-Klub soll aber Medienberichten zufolge eine Kaufpflicht in Höhe von etwa 25 Millionen Euro haben. Sollte es zum Transfer, der wohl an gewisse Einsatzzeiten gekoppelt ist, kommen, würde Schade zum teuersten SC-Abgang der Geschichte werden.

"Der Weg mit Kevin von der Fußballschule bis in die Bundesliga hat uns sehr viel Freude bereitet. Er hat in dieser Zeit eine sehr gute und rasante Entwicklung genommen und gezeigt, welches Potenzial in ihm steckt. Das Interesse aus der Premier League hat uns seit Längerem begleitet. Da nun auch die finanziellen Rahmenbedingungen stimmen, wollten wir ihm diesen Schritt ermöglichen", sagte Vorstand Jochen Saier. "Die Ausrichtung zu diesem Zeitpunkt gibt uns frühzeitige Planungssicherheit und Handlungsspielraum."

"Ich habe Freiburg viel zu verdanken. Beim Sport-Club bin ich Bundesligaspieler geworden, und der Verein stand auch in schwierigen Zeiten immer hinter mir", sagte Schade: "In England sehe ich die Chance auf den nächsten Schritt in meiner Karriere. Diese Chance möchte ich unbedingt ergreifen." Der gebürtige Potsdamer Schade, der nach einer langwierigen Bauchmuskelverletzung seit seinem Comeback im September nur zweimal in der Freiburger Startelf stand, war schon im Sommer mit Brentford in Verbindung gebracht worden. Insgesamt traf er in zwölf Spielen einmal. In Brentford trifft Schade auf den deutschen Mittelfeldspieler Vitaly Janelt (ehemals VfL Bochum). In der Liga stehen die "Bees" (Bienen) auf dem neunten Platz.

Schnell, kopfballstark und torgefährlich, dazu variabel einsetzbar. Attribute, die Schade auszeichnen und ihm im November 2021 sogar schon mal ins Blickfeld von Bundestrainer Hansi Flick spülen. "Kevin ist ein sehr großes Talent, lernfähig. Kevin macht uns Spaß, er ist ein interessanter Spieler mit großen Fähigkeiten", sagte Flicks Co-Trainer Hermann Gerland damals. Mit der Nationalmannschaft klappt es bislang nicht, aber seine Attribute und sein Talent brachten dem gebürtigen Potsdamer bereits im Herbst 2021 eine Vertragsverlängerung in Freiburg ein. Schon damals war von Interesse aus England und auch der Bundesliga zu hören. Unter anderem der FC Liverpool wurde damals als potenzieller Abnehmer gehandelt.