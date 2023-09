Jadon Sancho und Manchester United ist längst mehr Missverständnis als Erfolgsgeschichte. Das Tischtuch zwischen Spieler und Klub ist so zerschnitten, dass ihm das endgültige Aus droht. Sancho darf nach einem Frust-Posting in den Sozialen Medien nicht mehr mit der Profimannschaft trainieren.

Der englische Fußball-Nationalspieler Jadon Sancho wird möglicherweise nie wieder für Manchester United auflaufen. Das deutete Teammanager Erik ten Hag an, nachdem er den 23 Jahre alte Offensivspieler aus dem Training verbannt hatte. "Ich weiß es nicht", sagte ten Hag am Freitag auf die Frage, ob der ehemalige Dortmunder noch einmal das Trikot der Red Devils tragen wird.

"Ich sitze hier. Morgen haben wir ein großes Spiel, wir gehen in einen neuen Block mit Spielen, viele Spiele in einem komprimierten Programm. Darauf konzentriere ich mich. Die Spieler, die mir zur Verfügung stehen, brauchen mich", sagte Ten Hag vor der Partie gegen Brighton am Samstag. Sancho war zuletzt mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht worden. Weil das Transferfenster aber inzwischen geschlossen ist, wird er mindestens bis Januar bei United bleiben.

Sancho darf nach einem Frust-Posting in den Sozialen Medien derzeit nicht mehr mit der Profimannschaft trainieren. Der Offensivspieler hatte sich Anfang des Monats bei X (ehemals Twitter) öffentlich über seine angebliche Rolle als "Sündenbock" beschwert und Teammanager ten Hag scharf attackiert. Er werde "seit langer Zeit" immer wieder als Schuldiger für die Probleme der Mannschaft herausgepickt, schrieb er und reagierte damit auf kritische Aussagen seines Trainers.

Ten Hag hatte die Nichtberücksichtigung des 23-Jährigen für das Topspiel beim FC Arsenal (1:3) damit begründet, dieser habe schwach trainiert. Es gebe "andere Gründe" für seine Ausbootung, behauptete Sancho, die er aber nicht näher benennen wollte. Den Tweet hat er mittlerweile gelöscht. Sancho war 2021 als einer der Top-Stars der Bundesliga für 85 Millionen Euro von Dortmund auf die Insel gewechselt. Mit zwölf Toren in 82 Spielen hat er noch nicht die Leistungen erbracht, die sich United von ihm erhofft hatte. In dieser Saison wurde er in drei der vier Ligaspiele nur eingewechselt und blieb ohne Scorerpunkt.