Die richtig schlechte Leistung der Fußballer des FC Schalke 04 bei Eintracht Braunschweig hat Spuren hinterlassen. Der Druck nimmt zu - auch für Trainer Thomas Reis. Zweifel am Kader lassen er und Sportdirektor André Hechelmann aber nicht zu, dennoch dürfte sich auf dem Transfermarkt noch einiges tun.

Dass die erneute Zweitligasaison mit etlichen großen Namen kein Selbstläufer für den FC Schalke 04 wird, war vielen Experten klar. Dass der Bundesliga-Absteiger so früh in der Saison schon arg unter Druck gerät, hätten aber die wenigsten erwartet - möglicherweise selbst Trainer Thomas Reis nicht. "Das darf uns nicht passieren", polterte Reis mit Blick vor allem auf das klägliche Auftreten seines Teams am Sonntag bei Eintracht Braunschweig (0:1). "Wir hatten die Hoffnung, schon ein bisschen weiter zu sein. Das hat sich so jetzt noch nicht gezeigt", klagte Reis weiter.

Vom Boulevard wird die nächste Partie des erst vierten Spieltages gegen Holstein Kiel am Freitag (18.30 Uhr/Sky und im Liveticker bei ntv.de) bereits zum "Schlüsselspiel" ernannt. Nach schon zwei Niederlagen ist von der "ersten Schalke-Krise" für Trainer Reis die Rede. "Ich weiß, dass wir es besser können. Und ich weiß, was von uns erwartet wird", sagte der tapfer. Das, was sein Team bislang in den bisherigen drei Ligaspielen zeigte, ist nicht genug angesichts der Aufstiegsambitionen des Revierklubs. Vor allem kämpferisch ist es bislang viel zu wenig, was das Reis-Team gezeigt hat. "Wir brauchen eine andere Aggressivität", forderte Reis gleich mehrfach. Davon abgesehen mehren sich im aufgeregten Schalker Umfeld Befürchtungen, der Kader könne nicht gut genug sein, um wirklich um den Aufstieg mitzuspielen.

Drei Offensivspieler fehlen verletzt

Sportdirektor André Hechelmann hatte zuletzt trotz der bisherigen Defizite lediglich noch einen linken Außenverteidiger und einen Defensiv-Allrounder bis zum Ende der Transferfrist Ende kommender Woche in Aussicht gestellt. Auf der linken Seite ist Thomas Ouwejan bislang konkurrenzlos. Doch auch vorne dürfte zumindest kurzfristig der Schuh drücken. Gegen Kiel fallen in Kenan Karaman, Dominick Drexler und Sebastian Polter gleich drei Offensivspieler verletzt aus. Karaman und Drexler sind frühestens erst nach der Länderspielpause Mitte September wieder eingeplant.

"Wir sind von der Mannschaft komplett überzeugt", sagte Hechelmann, der das 0:1 in Braunschweig selbst als "Scheiß-Spiel" bezeichnete. Er setzt auf den Faktor Zeit. Dabei gibt es im Profigeschäft traditionell kaum Geduld - schon gar nicht auf Schalke. "Das muss sich jetzt finden. Und dann müssen wir erfolgreich Fußball spielen - sprich Ergebnisse liefern", sagte Hechelmann. Am besten schon gegen Kiel, sonst wird der Druck - wohl auch auf Reis - riesig. Dass der Trainer nach weiteren Rückschlägen um seinen Job bangen muss, ist nicht abzusehen. Angezählt werden könnte er dennoch. Eigentlich sollte im Herbst begonnen werden, über eine Vertragsverlängerung zu sprechen. Zumindest das dürfte aber aufgeschoben werden, sollte Schalke nicht schnell in die Spur finden.