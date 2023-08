Irre Schlussphase in Osnabrück

Irre Schlussphase in Osnabrück Schalke 04 rutscht wieder ab, Magdeburg klettert torreich

Der FC Schalke 04 trifft in Braunschweig nicht und verliert in der 2. Bundesliga an Boden.

Am 3. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga verliert der FC Schalke 04 zum zweiten Mal. Der zuvor punktlosen Eintracht Braunschweig reicht ein Treffer. Der 1. FC Magdeburg verspielt erst eine klare Führung und gewinnt dann ein torreiches Spiel doch noch. In Osnabrück wird es zum Schluss turbulent.

Eintracht Braunschweig - FC Schalke 04 1:0 (1:0)

Absteiger Schalke 04 hat in der 2. Fußball-Bundesliga einen erneuten Dämpfer hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Thomas Reis verlor bei Eintracht Braunschweig mit 0:1 (0:1) und liegt nach nun zwei Niederlagen in den ersten drei Spielen vorerst in der unteren Tabellenhälfte.

Braunschweig revanchierte sich unterdessen dank des Treffers von Fabio Kaufmann (21.) für das Erstrunden-Aus im DFB-Pokal gegen Schalke am vergangenen Freitag. Der Meister von 1967, der nach Gelb-Rot gegen Brian Behrendt (90.+7) das Spiel in Unterzahl beendete, sicherte sich zudem die ersten Punkte der Saison und hat damit genau wie die Knappen drei Zähler auf dem Konto.

Die Gastgeber legten wie auch schon im Pokalspiel einen guten Start hin und belohnten sich. Nach einem Fehlpass von Niklaus Tauer spielte Anthony Ujah einen schnellen Ball in die Spitze auf Kaufmann, der flach zum verdienten Halbzeitstand traf.

Während sich Braunschweig im zweiten Durchgang eher auf die defensiven Pflichten konzentrierte, fand Schalke immer besser ins Spiel. Erst stand Simon Terodde (53.) beim vermeintlichen Ausgleichstreffer im Abseits, dann traf Thomas Ouwejan (68.) mit einem Freistoß von der Strafraumgrenze nur die Latte. Schalke blieb bemüht, biss sich an der stabilen Defensive des Gastgebers aber die Zähne aus.

Holstein Kiel - 1. FC Magdeburg 2:4 (1:2)

Holstein Kiel hat den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp verlor am Sonntag das Heimspiel gegen 1. FC Magdeburg mit 2:4 (1:2). Die Tore für Magdeburg erzielten Luca Schuler (2. Minute), Jean Hugonet (22.), Luc Castaignos (68.) und Ahmet Arslan (90.). Für Kiel trafen Steven Skrzybski (32.) und Philipp Sander (50.). Kiel steht nun auf dem fünften Tabellenplatz, Magdeburg auf Rang zwei.

Schuler profitierte von einem Fehlpass der Kieler, konnte frei auf das Tor zulaufen und traf zum 1:0. 20 Minuten später gab Hugonet einen eher harmlosen Schuss ab, den Torwart Thomas Dähne allerdings nicht festhalten konnte. Dann profitierten wiederum die Kieler von einem Fehler des Gegners. Nachdem der Magdeburger Verteidiger Daniel Heber einen Rückpass nicht unter Kontrolle bekam, eroberte Skrzybski den Ball und chippte ihn zum Anschlusstreffer ins Netz.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit gelang dem Kieler Kapitän Sander der Ausgleich. Die eingewechselten Magdeburger Castaignos und Arslan sorgten mit ihren Treffern dann jedoch für den Auswärtssieg.

VfL Osnabrück - 1. FC Nürnberg 2:3 (0:1)

Das 17 Jahre alte Top-Talent Can Uzun hat den 1. FC Nürnberg zum ersten Saisonsieg geführt. Der Youngster erzielte beim 3:2 (1:0)-Erfolg des Clubs beim VfL Osnabrück sein drittes Zweitliga-Tor (35. Minute). Lukas Schleimer (70.) und Benjamin Goller (85.) trafen ebenfalls für den FCN. Für den noch sieglosen Aufsteiger Osnabrück kamen die Tore von Christian Joe Conteh (86./88.) in einer spektakulären Schlussphase zu spät.

Uzun traf zuvor beim 2:2 gegen Hannover 96 doppelt und im DFB-Pokal beim 9:1 gegen den FC Oberneuland dreifach. Seine Serie ging auch vor 15.741 Zuschauern an der Bremer Brücke weiter. Der Deutsch-Türke ließ mit einem Schuss VfL-Torhüter Lennart Grill keine Abwehrchance (35.). Die Gastgeber von Coach Tobias Schweinsteiger, der vor seinem Amtsantritt in Osnabrück im August 2022 Co-Trainer bei FCN war, reagierten umgehend. Ein Versuch von Bashkim Ajdini ging zwei Minuten später knapp am FCN-Tor vorbei.

Ohne den angeschlagenen Uzun blieb das Team von Trainer Cristian Fiel nach dem Seitenwechsel zunächst die bestimmende Mannschaft. Nach den Toren von Schleimer (70.) und Goller (85.) sah alles nach einem klaren Erfolg der Nürnberger aus. Dann traf VfL-Stürmer Conteh in einer furiosen Schlussphase doppelt (86./88.). Die Aufholjagd kam für die Osnabrücker trotz einer elfminütigen Nachspielzeit allerdings zu spät.