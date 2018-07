Sport

Welcher Top-Klub will ihn noch?: Schürrle verlässt wohl den BVB

Stürmer Andre Schürrle kehrt Borussia Dortmund nach einer erfolglosen Saison wohl den Rücken. Bei den Testspielen in den USA steht er nicht mehr im Kader, weil er Gespräche mit anderen Klubs führt. Doch wohin zieht es ihn?

Stürmer und Weltmeister Andre Schürrle wird Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund wohl bald verlassen. Der BVB stellte den 27-Jährigen frei, um Gespräche mit anderen Vereinen führen zu können. "Andre Schürrle war nicht im Kader, da er aufgrund von Verhandlungen mit einem anderen Klub freigestellt ist", twitterte der BVB nach dem 1:0 (1:0) im Test gegen Manchester City in Chicago. Amm 22. Juli treffen die Dortmunder dann auf ihre Ex-Trainer Jürgen Klopp beim Spiel gegen den FC Liverpool.

Bereits am Samstag soll Schürrle zurück nach Deutschland reisen. Der Weltmeister von 2014 führe "Sondierungsgespräche mit konkretem Hintergrund", sagte Sportdirektor Michael Zorc am Rande des Spiels im Soldier Field laut der "Funke Mediengruppe". "Wir haben mit ihm offen die Situation besprochen, dass wir auf den Positionen sehr viele Optionen haben, dass die Planungen auch in eine andere Richtung gehen", so Zorc.

Schürrle war im Sommer 2016 vom VfL Wolfsburg für rund 30 Millionen Euro nach Dortmund gewechselt. Der teuerste Transfer in der Vereinsgeschichte konnte den Erwartungen beim BVB allerdings nie gerecht werden. Schürrle bestritt für Dortmund insgesamt 33 Bundesliga-Partien und erzielte drei Tore.

Zuvor machte Schürrle in der Profi-Karierre Station in Mainz, Leverkusen und Chelsea. Wohin es ihn nach seiner Zeit in Dortmund ziehen wird, ist derzeit noch offen. Anfang März feierte Schürrle sein 200 Bundesliga-Spiel.

Quelle: n-tv.de