Wer darf in der Vorrunde in München antreten: Die Vergabe der letzten Plätze ist nicht ganz so einfach.

Die Übersicht hinsichtlich der Vergabe der verbleibenden Tickets für die Fußball-EM 2020 zu behalten, ist nicht einfach. Wer ist schon sicher dabei, welche Nation kann auf einmal Playoff-Plätze "erben" - und warum werden vier Teams erst lange nach der Gruppenauslosung ermittelt? Die Antworten finden Sie hier.

Wie ist der Stand in der EM-Qualifikation?

19 Mannschaften sind bereits für die Fußball-EM im kommenden Jahr qualifiziert, fünf weitere Plätze sind noch frei. Einer davon wird am letzten Spieltag der EM-Qualifikation an Ungarn, Wales oder die Slowakei vergeben, vier weitere werden in den Playoffs Ende März 2020 ausgespielt.

Wer ist denn schon sicher dabei?

Die deutsche Nationalmannschaft hat ihr Ticket am Samstag gelöst, auch Titelverteidiger Portugal und Weltmeister Frankreich sind dabei. Außerdem haben sich folgende Teams qualifiziert: Belgien, Italien, Russland, Polen, Ukraine, Spanien, England, Tschechien, Türkei, Finnland, Schweden, Österreich, Kroatien, Schweiz, Dänemark und die Niederlande. Wie funktionieren die Playoffs?

16 Mannschaften haben sich durch den Sieg in ihren Nations-League-Gruppen (4xA, 4xB, 4xC, 4xD) einen Playoff-Platz gesichert. Von diesen Teams haben sich aber auch einige über die EM-Qualifikation ihr Ticket erspielt und müssen somit nicht mehr den "Umweg" über die Playoffs gehen. In diesem Fall rückt das nächstbeste Team aus der jeweiligen Nations-League-Gruppe nach. Als Beispiel: In der Gruppe B1 der Nations League hatte die Ukraine vor Tschechien und der Slowakei triumphiert. Da die Ukraine und Tschechien bereits direkt qualifiziert sind, "erbt" die Slowakei den Playoff-Platz.

Wie geht es dann weiter?

Nach dem letzten Spieltag der Qualifikation steht fest, wer in die Playoffs muss. Diese 16 Mannschaften werden in vier Vierergruppen eingeteilt. Dort werden Halbfinals und Finale ausgespielt - der Sieger hat dann endlich ein EM-Ticket ergattert. In den Halbfinals hat das Team Heimrecht, das in der Nations League besser platziert war. Der Finalort wird per Los ermittelt, und zwar bereits mit einer Auslosung am Freitag. Wie funktioniert die Auslosung der EM-Gruppen? Am 30. November werden in Bukarest um 18.00 Uhr die sechs Vierergruppen ausgelost. Es gibt vier Lostöpfe, die auf Grundlage der jeweiligen Leistungen in der EM-Qualifikation gebildet werden. Deutschland ist nach aktuellem Stand in Topf 1 und darf wie alle anderen qualifizierten Gastgeber seine Spiele zu Hause austragen. Das bedeutet, dass die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw auf jeden Fall in Gruppe F (München/Budapest) gesetzt wird. Sollte sich auch Ungarn qualifizieren, würde es automatisch in die deutsche Gruppe rutschen. In diesem Fall entscheidet das Los darüber, ob dieses Duell in München oder Budapest stattfindet. Die beiden weiteren freien Plätze in der Gruppe werden definitiv nicht an andere Gastgeber gehen. Das bedeutet also: Schon vor der Auslosung stehen einige Paarungen fest.

Was gibt es sonst zu beachten?

Weil die Playoffs wie erwähnt erst im März 2020 gespielt werden, sind vier "Blanko-Lose" der jeweiligen Playoff-Pfade A, B, C und D in der Qualifikation dabei. Sollte ein Gastgeber über die Playoffs sein Ticket lösen, wird er automatisch seiner jeweiligen Gruppe zugeteilt. Je nach Konstellation muss eine zweite Auslosung erfolgen.