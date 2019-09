Der FC Barcelona kontert die Peinlichkeit bei Aufsteiger FC Granada mit einem mühsamen Heimsieg gegen den FC Villarreal. Die kleine Wiedergutmachung von der Sorge um Lionel Messi überschattet. Der war zuvor bei seinem Startelf-Comeback der wichtigste Mann gewesen.

Erneute Verletzungssorgen um Lionel Messi: Der Weltfußballer stand beim 2:1 (2:1) des FC Barcelona gegen den FC Villarreal erstmals in dieser Saison in der Startelf der Katalanen, musste aber bereits zur zweiten Halbzeit mit Oberschenkelproblemen ausgewechselt werden. Ungeachtet dessen fuhr Barcelona seinen dritten Sieg in der Primera División ein und sprang vorübergehend auf den vierten Tabellenplatz. Damit gelang auch etwas Wiedergutmachung für das peinliche 0:2 am Samstag beim Aufsteiger FC Granada.

Messi, der sich lange mit einer hartnäckigen Wadenverletzung herumplagte, war direkt Dreh- und Angelpunkt im Offensivspiel des Meisters. Den Führungstreffer des französischen Weltmeisters Antoine Griezmann in der sechsten Minute bereitete er per Ecke vor. Der Brasilianer Arthur erhöhte nach einer Viertelstunde mit einem Traumtor.

Mitte des ersten Durchganges aber dann der Schreckmoment: Messi, der gerade erst zum sechsten Mal zum Weltfußballer gekürt wurde, setzte sich auf den Rasen des Camp-Nou-Stadions und musste kurz darauf am Oberschenkel behandelt werden. Der 32-Jährige biss auf die Zähne, wurde aber nach der Pause durch den früheren Dortmunder Ousmane Dembele ersetzt. Noch vor dem Pausenpfiff verkürzte Santi Cazorla (44.) per Distanzschuss für Villarreal. Nationaltorwart Marc-Andre ter Stegen griff an dem harten, aber unplatzierten Schuss vorbei.

Zumindest für eine Nacht Tabellenführer ist der FC Granada. Drei Tage nach dem 2:0-Sieg gegen Barça trennten sich die Andalusier von Real Valladolid 1:1 (1:1).