Seit dem 21. Januar werden der Fußballprofi Emiliano Sala und sein Pilot vermisst, nachdem ihr Flugzeug über dem Ärmelkanal vom Radar verschwunden war. Zwei Spezialschiffe starten nun die Suche auf dem Meeresboden. Derweil wird in Cardiff des Argentiniers emotional gedacht.

Die Suche nach dem vermissten Fußballprofi Emiliano Sala wird mit einem Spezialschiff unter Wasser fortgesetzt. Nach Angaben der für Flugunfälle zuständigen britischen Behörde AAIB ist das Spezialschiff "Geo Ocean III" am Morgen eingetroffen. Das mit Sonargeräten ausgestattete Schiff soll den Meeresboden nach dem Flugzeug absuchen.

Zusätzlich wird noch ein privat finanziertes Schiff eingesetzt. Laut AAIB ist ein dreitägiger Sucheinsatz des Spezialschiffes geplant. Die Suche des Privatschiffes soll so lange weitergehen, "bis das Flugzeug lokalisiert ist", teilte die AAIB mit. Für die private Suche hatten zahlreiche Menschen gespendet, nachdem die Suche nach den beiden Männern offiziell eingestellt wurde. Auch Fußballstars wie Lionel Messi und Ilkay Gündogan beteiligten sich an der Sammelaktion.

Bereits am Montag waren zwei Sitzkissen an der französischen Küste auf der Halbinsel Cotentin angespült worden, die zum verschwundenen Flugzeug gehören sollen. Die AAIB bezeichnete es nach Untersuchungen als "wahrscheinlich", dass die Kissen zu dem verschwundenen Geschäftsflugzeug vom Typ Piper Malibu gehörten.

Sala war gerade zu Cardiff City gewechselt. Für die Klub-Rekordablöse von rund 17 Millionen Euro war er vom französischen Erstligisten FC Nantes verpflichtet worden. Auf der Reise zu seinem neuen Arbeitgeber stürzte der 28-Jährige am Abend des 21. Januar in einem Kleinflugzeug mutmaßlich in den Ärmelkanal. Die Suche nach ihm verlief bislang ergebnislos.

"Werden Dich immer lieben"

Spieler und Fans gedachten in Cardiff rund um den Heimsieg gegen AFC Bournemouth (2:0) erneut des vermissten Stürmers. Vor dem Spiel legten beide Teams Blumen im Mittelkreis nieder, zudem gab es eine Schweigeminute. Vor dem Stadion legten Fans Blumen, Bilder und Trikots in Gedenken an Sala nieder. Cardiffs Doppeltorschütze Bobby Reid hielt nach seinen Treffern ein T-Shirt mit Salas Gesicht in die Kameras. Auf der Tribüne enthüllten die Cardiff-Fans in der 28. Minute - als Referenz an Salas Alter - ein riesiges Banner, auf dem stand: "Wir haben Dich nie spielen sehen, wir haben Dich nie treffen sehen. Aber Emiliano, unser wunderschöner Bluebird, wir werden Dich immer lieben."

Schon vor dem Auswärtsspiel beim FC Arsenal (1:2) war der Stürmer von beiden Vereinen geehrt worden. Salas Ex-Klub Nantes legte am Mittwoch vor der Partie gegen AS Saint-Etienne ein großes Bild des Vermissten auf dem Spielfeld aus. Seine ehemaligen Teamkollegen trugen zudem T-Shirts mit einem Foto von Sala, die Fans ehrten ihren ehemaligen Spielern mit Gesängen.