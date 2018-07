Sport

Unfall doch fahrlässige Tötung?: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Harit

Nach dem Verkehrsunfall mit Todesfolge in seiner Heimat Marokko untersucht die Staatsanwaltschaft die Rolle von Amine Harit. Offenbar besteht der Verdacht, dass der Schalke-Profi die Geschwindigkeit nicht beachtet und den Unfall so herbeigeführt hat.

Die marokkanische Staatsanwaltschaft ermittelt nach dem schweren Verkehrsunfall, in den der Schalker Mittelfeldspieler Amine Harit verwickelt war, nach eigenen Angaben unter anderem wegen fahrlässiger Tötung. Zudem werde dem Fußballer vorgeworfen, die Geschwindigkeit nicht beachtet und einen Verkehrsunfall verursacht zu haben, bestätigte der zuständige Staatsanwalt in der marokkanischen Stadt Marrakesch.

Seinen Reisepass und seinen Führerschein hat Harit inzwischen zurückerhalten. Das gab Sportvorstand Christian Heidel kurz nach der Landung der Gelsenkirchener Profis in Shanghai bekannt. Es sei ein tragischer Unfall gewesen, betonte Heidel.

Der 21 Jahre alte Harit, der für Marokko bei der WM in Russland gespielt hatte, war in der Heimat seiner Eltern in der Nacht zum Samstag in einen Unfall verwickelt, bei dem ein Mann getötet wurde. Das Opfer war nach Angaben der marokkanischen Behörden 28 Jahre alt. Bislang war von einem 18-Jährigen die Rede gewesen.

Harit hatte Heidel am Samstag in einem Telefonat mitgeteilt, am Steuer gesessen zu haben. "Er habe als Fahrer des Unglückswagens keine Möglichkeit gehabt, den tragischen Unfall zu verhindern", hieß es zu diesem Zeitpunkt in einer Mitteilung der Schalker.

Die erste Anhörung in dem Fall solle in der kommenden Woche stattfinden, teilte der zuständige Staatsanwalt mit. Amine Harit habe eine Kaution in Höhe von 10.000 Dirham (etwa 900 Euro) gezahlt. Die Schalker denken nun darüber nach, Harit Sonderurlaub zu gewähren, um die Geschehnisse verarbeiten zu können. Wie es hieß, soll der Spieler in den kommenden Wochen wieder zur Mannschaft des Meisterschaftszweiten stoßen. Dabei wird er sich auch mit Chefcoach Domenico Tedesco abstimmen. Es ist denkbar, dass er im Trainingslager vom 29. Juli bis 6. August in Mittersill wieder dabei sein kann.

Quelle: n-tv.de