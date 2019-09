Staatsanwaltschaft klagt Boateng an

"Gefährliche Körperverletzung" Staatsanwaltschaft klagt Boateng an

Die Staatsanwaltschaft in München klagt Fußballprofi Jérôme Boateng vom FC Bayern wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung an seiner ehemaligen Lebensgefährtin an. Das berichten die "Süddeutsche Zeitung" und der Westdeutsche Rundfunk.

Die Anklage liege nach "umfangreichen Ermittlungen" seit dem 11. Februar dieses Jahres beim Amtsgericht München. Der zuständige Richter habe aber noch nicht über entschieden, ob er die Anklage zulasse. "Es ist für uns nicht nachvollziehbar, warum das Gericht so lange mit einer Entscheidung über die Anklage wartet", zitiert die "SZ" die Ermittlungsbehörde.

Die Staatsanwaltschaft habe der Zeitung und dem Fernsehsender zudem bestätigt, dass sie in einem zweiten Fall gegen den ehemaligen deutschen Nationalspieler ermittelt. Auch dabei gehe es um mutmaßliche körperliche Gewalt gegen seine frühere Partnerin.

Boateng ließ laut "SZ" und WDR über seine Anwälte ausrichten, "es gehe um einen privaten Sachverhalt, der im Wesentlichen auf unbewiesenen Behauptungen Dritter beruhe".