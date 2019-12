Alexander Nübel wird in der kommenden Saison nicht mehr für den FC Schalke 04 spielen.

Kein neuer Vertrag und auch keine Ablöse für den FC Schalke: Mit Alexander Nübel verliert der Fußball-Bundesligist das nächste Top-Talent. Der Stammkeeper lehnt das S04-Angebot ab, der Klub reagiert vergrätzt. Ein Problem auf der Torwart-Position haben die Schalker indes nicht.

Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 verliert zum Saisonende seinen Stammtorwart Alexander Nübel. Der 23-Jährige teilte dem Tabellenfünften mit, seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen. "Nach allen Gesprächen, die wir in den letzten Monaten mit Alexander Nübel und seinem Berater geführt haben, sind wir über seinen Entschluss nicht sehr überrascht und respektieren diesen selbstverständlich. Verstehen müssen wir seine Entscheidung indes nicht", sagte Sportvorstand Jochen Schneider. Er hatte zuletzt angekündigt, alles dafür tun zu wollen, das Talent langfristig zu binden.

Trotz der Enttäuschung über Nübels Entschluss sagte Schneider: "Ich bin überzeugt, dass Alex bis Saisonende alles für unseren Verein geben wird. Ab Sommer 2020 werden wir unseren eingeschlagenen Weg dann auch ohne ihn konsequent fortsetzen."

Wohin Nübel im Sommer wechselt, ist noch unklar. Zuletzt war insbesondere über ein Interesse des FC Bayern spekuliert worden. Bereits Nationalkeeper Manuel Neuer war 2011 von Schalke nach München gewechselt, steht allerdings derzeit nicht vor einem Karriereende. Stattdessen wird eine Vertragsverlängerung des Nationalkeepers in München erwartet. Kontakte von Nübel und seinem Berater zu anderen Verein sind dagegen bislang nicht bekannt.

Marktwert von bis zu 20 Millionen Euro

Nübel war 2015 vom SC Paderborn nach Schalke gekommen. In der vergangenen Saison löste der Keeper Ralf Fährmann, der aktuell an den englischen Erstligisten Norwich City ausgeliehen ist, als Nummer eins zwischen den Pfosten der Gelsenkirchener ab. Seither steigerte Nübel, der aufgrund einer Rotsperre nach einem Horrorfoul gegen Frankfurts Mijat Gaćinović erst am 31. Januar wieder spielen darf, seinen Marktwert auf geschätzt 15 bis 20 Millionen Euro.

"Wir haben Alex in den vergangenen Monaten durch Worte und Taten deutlich aufgezeigt, welch zentrale Rolle er bei uns in der Zukunft hätte einnehmen können: als Torwart und Kapitän eine mit vielen jungen Spielern besetzte Mannschaft anzuführen", sagte Schneider weiter. Als Nachfolger für Nübel auf Schalke kommt Markus Schubert in Betracht. Auch der U21-Nationalkeeper, der während Nübels Sperre das Tor hütet, gilt als Keeper mit einer großen Perspektive. Nübel ist derweil nicht das erste Top-Talent, das die Schalker ablösefrei verlässt. Zuletzt hatten es unter anderem Leon Goretza (FC Bayern) und Max Meyer (Crystal Palace) abgelehnt, ihre auslaufenden Verträge zu verlängern.