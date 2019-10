Zwei Tore des BVB annulliert er wegen Abseits, dreimal gibt er keinen Elfmeter für Gladbach, und er verwarnt den Trainer der Gäste - Schiedsrichter Sascha Stegemann hat im Topspiel der Fußball-Bundesliga viel zu tun. Und nur in einer Szene hätte er anders entscheiden sollen.

Zu beneiden war Sascha Stegemann beim 1:0 (0:0) im intensiven Spitzenspiel zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach gewiss nicht. In seinem 75. Einsatz in der Fußball-Bundesliga musste der Schiedsrichter mit seinen Assistenten an diesem achten Spieltag viele knifflige spielrelevante Situationen beurteilen, darunter mehrere Strafraum- und Abseitsszenen. Schon nach zwei Minuten testete Mats Hummels am Samstagabend unmittelbar vor dem eigenen Sechzehnmeterraum mit riskanten Tacklings gegen Breel Embolo und Marcus Thuram die Grenzen des Erlaubten aus.

Der Unparteiische ließ jeweils weiterspielen und wurde von den Fernsehbildern zumindest nicht widerlegt. Er gab damit eine eher großzügige Linie vor, die zur Spielweise beider Teams passte und die er in der Folge auch beibehielt. Dies nicht zuletzt bei Zweikämpfen im Strafraum, wo die Referees es ohnehin bevorzugen, nur bei eindeutigen Vergehen gegen die Angreifer auf Elfmeter zu entscheiden.

Zweimal stürmte Embolo in der ersten Hälfte alleine auf den Dortmunder Torwart Roman Bürki zu, beide Male ging er beim Versuch, den Schlussmann zu umspielen, zu Boden, in beiden Fällen blieb Stegemanns Pfeife stumm. Zu Recht, Bürki hatte jeweils zuerst den Ball gespielt und das so deutlich, dass auch der anschließende, unausweichliche Kontakt den Körpereinsatz nicht strafbar werden ließ. Das hatte der Unparteiische bereits auf dem Feld erkannt, mithin ohne die Hilfe des Video-Assistenten.

Dessen Eingriff hätten sich die Gladbacher allerdings nach 72 Minuten gewünscht, als Patrick Herrmann den Ball nach einer Hereingabe von außen aus kurzer Distanz am Tor vorbeischoss und dabei von Hummels attackiert wurde, ohne dass der Schiedsrichter anschließend pfiff. Den Ball hatte der Dortmunder nicht getroffen, das linke Bein und danach, im Augenblick des Schusses durch den Gladbacher, den rechten Fuß von Herrmann dagegen schon. Eine verlangsamte Nahaufnahme aus einer seitlichen Perspektive zeigt allerdings auch, dass Herrmann zu Beginn des Zweikampfs sein Bein herausgestellt und Hummels mit der Ferse am Fuß erwischt hatte.

Richtige Entscheidungen in den Schlüsselszenen

Während die Realgeschwindigkeit ein Foul des Verteidigers nahelegte, suggerierte die Zeitlupe aus einem anderen Blickwinkel also, dass sich auch der Gladbacher Stürmer nicht ganz einwandfrei verhalten hatte. Solche Slow Motions können jedoch täuschen, weil sie Dynamik und Intensität einer Aktion verzerren. Alles in allem sprach mehr für einen Strafstoß, auch wenn es möglich ist, dass Herrmann bereits Sekundenbruchteile, bevor er am Fuß getroffen wurde, abgeschlossen hatte. In solchen Fällen gibt es in der Praxis nur selten einen Strafstoß, obwohl die Regeln ihn eigentlich vorsehen. Eindeutig waren die Bilder jedenfalls nicht, deshalb ist es nachvollziehbar, dass der Video-Assistent nicht eingriff.

Interveniert hatte er dafür nach 33 Minuten, weil in der Angriffsphase, an deren Ende Thorgan Hazard ins Mönchengladbacher Tor traf, Marco Reus aus einer - äußerst knappen - Abseitsposition ins Spiel eingegriffen hatte. In der 84. Minute annullierte Stegemann einen weiteren Dortmunder Treffer, diesmal nach Rücksprache mit seinem Assistenten an der Seitenlinie. Denn bei Julian Brandts Schuss hatte sich wiederum Reus im Abseits und gleichzeitig im Sichtfeld des Gladbacher Torwarts Yann Sommer befunden, der deshalb mit leichter Verzögerung reagierte. Zwar ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass er ohne die Nähe von Reus den Einschlag verhindert hätte. Doch laut Regelwerk ist das sogenannte Sichtfeldabseits bereits dann strafbar, wenn dadurch die theoretische Möglichkeit eines Spielers beeinträchtigt wird, den Ball zu spielen. Deshalb war auch diese Entscheidung des Unparteiischen korrekt.

Am Ende entschied der nervenstarke Stegemann in einem äußerst schwer zu leitenden Spiel in fast allen der zahlreichen Schlüsselszenen unzweifelhaft richtig. Lediglich nach dem Zweikampf zwischen Hummels und Herrmann lag eine andere Entscheidung als die getroffene näher, doch klar falsch war auch sie nicht. Kurz vor dem Schlusspfiff musste der Schiedsrichter noch den Gästetrainer Marco Rose verwarnen, der allzu lautstark protestiert hatte. Sein Kollege Lucien Favre kam ungeschoren davon, obwohl er seine Coachingzone verlassen hatte - allerdings im Eifer des Gefechts und nicht in konfrontativer Absicht. Das gab dem Referee den Spielraum, auf eine Gelbe Karte zu verzichten.

