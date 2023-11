"Stolzer" Ter Stegen sorgt für Novum in Spanien

Marc-André ter Stegen ist nicht nur der beste Torwart der spanischen Liga, der DFB-Torwart ist sogar der beste unter allen Spielern in La Liga. Es ist eine historische Ehrung.

Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona ist in der spanischen Primera División zum besten Spieler der vergangenen Saison gewählt worden. Neben der Alfredo-Di-Stéfano-Trophäe, die von der Sportzeitung "Marca" vergeben wird, erhielt der deutsche Fußball-Nationaltorhüter auch den Zamora-Award als bester Torwart. Ter Stegen ist der erste Torhüter überhaupt, der zum besten Spieler der Liga geehrt wurde. Teamkollege Robert Lewandowski wurde als bester Torschütze geehrt.

"Es ist ein stolzer Moment, sowohl die Zamora-Trophäe als auch den MVP für die LaLiga-Saison 22/23 zu erhalten", kommentierte der 31-Jährige bei X. "Ich denke, es gab viele Torhüter, die eine großartige Arbeit geleistet haben. Diese Auszeichnungen sind sehr schön, aber sie werden dank der Mannschaft erreicht", sagte ter Stegen bei der Preisvergabe. "Die defensive Stabilität war spektakulär."

Auf dem Weg zum Meistertitel hatten ter Stegen und der FC Barcelona nur 20 Gegentore in 38 Ligaspielen kassiert. In 26 Spielen kassierte der deutsche Torhüter, der zuletzt wegen Rückenproblemen bei den Länderspielen des DFB-Teams nicht im Tor stehen konnte, gar keinen Treffer.

Ewiger Torschützenkönig Lewandowski

Ter Stegen war zur Saison 2014/2015 von Borussia Mönchengladbach zum FC Barcelona gewechselt, die Auszeichnung zum besten Torwart der Saison hatte der 31-Jährige in Spanien zuvor noch nie gewonnen.

Teamkollege Lewandowski dagegen ist es gewohnt, individuelle Auszeichnungen entgegen zu nehmen: Bereits zum neunten Mal wurde der Pole Torschützenkönig: Einmal in der polnischen Ekstraklasa für Lech Posen, siebenmal in der Bundesliga für den FC Bayern und Borussia Dortmund - und nun für den FC Barcelona. "Ich möchte mich bei der Mannschaft und dem Trainer bedanken, die mir sehr geholfen haben", sagte Lewandowski bei seinem großen Auftritt. "Das hat meinen Hunger nach mehr nicht gestoppt. Wir sind Barça und es liegt noch eine lange Saison vor uns."

Aktuell liegt der Torjäger in der Liste der besten Torschützen der Saison mit sieben Treffern nur auf dem geteilten vierten Platz. In Führung liegt Jude Bellingham. Der ehemalige Dortmunder, der seit dieser Saison für Barças großen Rivalen Real Madrid stürmt, traf in den ersten elf Saisonspielen bereits zehnmal.