Dass Neymar seiner Mannschaft gegen den FC Bayern nicht würde helfen können, ist schon länger klar. Doch nun ereilt PSG vor dem Schicksalsspiel in der Champions-League beim deutschen Rekordmeister eine echte Hiobsbotschaft: Der brasilianische Superstar steht vor dem Saisonende.

Offensivstar Neymar von Paris Saint-Germain muss operiert werden und fällt höchstwahrscheinlich für den Rest der Saison aus. Das gab der französische Meister bekannt. Es werde drei bis vier Monate dauern, bis Neymar wieder ins Mannschaftstraining einsteigen könne, ließ der Klub verlauten. Am Mittwoch (21 Uhr/DAZN und im Liveticker auf ntv.de) tritt PSG im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League beim FC Bayern München an und muss ein 0:1 aus dem Hinspiel wettmachen.

Die Bänderoperation sei erforderlich, weil der rechte Knöchel des 31 Jahre alten Brasilianers in den vergangenen Jahren mehrfach in Mitleidenschaft gezogen worden sei, erklärte der Klub in einer Mitteilung. Nach der jüngsten Verletzung beim Ligaspiel gegen Lille hätte das medizinische Personal zu einer Bänderoperation geraten, um das Risiko weiterer Rückschläge zu verringern. Der Eingriff werde in wenigen Tagen in einem Krankenhaus in Doha durchgeführt.

Fliegt PSG schon wieder im Achtelfinale raus?

Schon zuvor war klar, dass der Superstar seinem Team nicht helfen kann, gegen den FC Bayern eine erneute sportliche Katastrophe zu vermeiden. Ende vergangener Woche hatte PSG-Trainer Christophe Galtier schon verkündet: "Neymar wird die kommenden beiden Spiele nicht zur Verfügung stehen." Nun kommt es schlimmer. Nach der Heimspiel-Niederlage (0:1) im Hinspiel droht dem mit katarischen Öl-Milliarden aufgebauten Edelensemble schon wieder das Aus im Achtelfinale der Champions League. Ein erneutes frühzeitiges Aus wäre für die Pariser und ihre schwerreichen Geldgeber aus dem vergangenen WM-Gastgeberland nur schwer zu verdauen.

Auch die Verpflichtung des achtfachen Weltfußballers Lionel Messi, der im Sommer 2021 Neymar und Frankreichs Weltmeister Kylian Mbappé zum prominentesten Offensivtrio der Fußballwelt ergänzte, brachte den ersehnten Erfolg nicht: Im vergangenen Jahr war man bereits im Achtelfinale gescheitert. 2020 war man ganz nahe dran, verlor aber das Endspiel gegen den FC Bayern.