Auch dank eines historischen Tores von Ausnahmetalent Lamine Yamal vermeidet der FC Barcelona eine Auswärtspleite gegen Girona in der spanischen La Liga. Die Katalanen verlieren aber dennoch an Boden auf Spitzenreiter Real Madrid. Auch Marc-André ter Stegen ist im Pech.

Marc-André ter Stegen hat beim 2:2 (1:2) seines FC Barcelona im Ligaspiel beim Tabellenvorletzten FC Granada nicht die allerbeste Figur abgegeben. Nach nur 17 Sekunden zielte Bryan Zaragoza aufs Barça-Tor, der harte Flachschuss setzte tückisch auf und flog über die ausgestreckten Hände ter Stegens hinweg. Unhaltbar schien der Schuss nicht. Zaragoza erhöhte für die Gastgeber gar auf 2:0 (29. Minute), doch der 16 Jahre alte Lamine Yamal (45.+1) und Sergi Roberto bewahrten das Team um DFB-Kapitän İlkay Gündoğan vor einer Blamage. Verzichten musste der spanische Meister auf seinen am Knöchel verletzten Torjäger Robert Lewandowski.

Yamal, der im September auch in Spaniens A-Nationalteam debütiert hatte, löste mit seinem Treffer Malagas Fabrice Olinga ab, der 2012 mit 16 Jahren und 98 Tagen getroffen hatte. In der Tabelle fiel Barcelona auf den dritten Platz zurück. Neuer Zweiter ist der FC Girona. Drei Punkte beträgt der Rückstand Barças auf den Erzrivalen Real Madrid, der seine Heimaufgabe am Samstag beim 4:0 gegen CA Osasuna souverän gelöst hatte.

Der frühere Dortmunder Jude Bellingham war abermals der überragende Mann für Real. Der Engländer erzielte zwei Tore. Es waren bereits seine Saisontore Nummer sieben und acht in La Liga. Bereits in der neunten Minute ging Real durch Bellingham in Führung. Der Mittelfeldspieler erhöhte kurz nach der Halbzeit auf 2:0. Vinícius Júnior und Joselu bauten die Führung in der 65. und 70. Minute weiter aus. Kurz vor Schluss verpasste Joselu seinen Doppelpack, er scheiterte beim Elfmeter an Torwart Sergio Herrera.