Harry Maguire ist der teuerste Verteidiger der Welt, jetzt muss sich der Fußball-Profi aber mit anderen Gegnern als sonst auseinandersetzen: Nach einer Prügelei wurde er auf einer griechischen Insel in Handschellen abgeführt. Und dann beginnt der Ärger erst richtig.

Dieser Urlaub war anders geplant: Nach einer Attacke auf einen Polizisten auf der griechischen Urlaubsinsel Mykonos ist Harry Maguire, Kapitän des englischen Fußball-Rekordmeisters Manchester United, vorläufig festgenommen worden. Die Beamten waren ursprünglich gerufen worden, um eine Schlägerei zwischen zwei Touristengruppen zu beenden. "Der Fußballspieler hat einen Polizisten beschimpft und anschließend geschlagen", sagte ein Sprecher dem griechischen Fernsehsender ERT.

Die BBC berichtet, der Nationalspieler sei anschließend in Handschellen abgeführt und zusammen mit zwei Landsleuten auf die Polizeiwache gebracht worden. Auch dort habe sich die dreiköpfige Gruppe zunächst nicht beruhigen wollen, sie habe "sich heftig gewehrt und drei Beamte geschubst und geschlagen", wie die Polizei erklärt. Einer der drei habe versucht, "Geld anzubieten, damit die Sache nicht weiter verfolgt wird".

"Gewalt gegen Beamte"

In der Erklärung heißt es weiter, die Vorwürfe gegen die Gruppe um den Fußballstar lauteten "Gewalt gegen Beamte, Ungehorsam, Körperverletzung, Beleidigung und versuchte Bestechung eines Beamten". Maguires Verein hat den Vorfall inzwischen bestätigt: "Dem Klub ist ein Vorfall bekannt, in den Harry Maguire gestern Abend auf Mykonos verwickelt war", sagte United in einer Erklärung. "Wir stehen in Kontakt mit ihm und er arbeitet vollumfänglich mit den griechischen Behörden zusammen."

Konstantinos Darivas, der Anwalt des 26-maligen Nationalspielers, sagte, sein Mandant bestreite die Anschuldigungen, er selbst sei "voll überzeugt, dass er am Samstag ohne Anklage freigelassen wird". Manchester war am vergangenen Wochenende im Halbfinale der Europa League am FC Sevilla gescheitert, danach verabschiedete sich der 27-jährige Maguire in den Urlaub auf die griechische Ferieninsel - gemeinsam mit seiner Verlobten und seinen beiden Geschwistern.

Vor der Saison war Harry Maguire von Leicester City zum englischen Rekordmeister gewechselt. Eine Ablösesumme von 80 Millionen Pfund (rund 87 Millionen Euro) machte ihn zum teuersten Verteidiger der Welt. In der abgelaufenen Saison verpasste er keines der 38 Saisonspiele in der Premier League und sorgte mit dafür, dass sein neuer Klub hinter dem FC Liverpool und Lokalrivale Manchester City Dritter wurde.