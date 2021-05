Thomas Müller muss im Trikot der Nationalmannschaft auf die klassische Müller-Nummer 13, die einst auch Stürmerlegende Gerd Müller trug, verzichten. Mats Hummels darf hingegen seine Nummer 5 behalten, mit der er Rio-Weltmeister wurde. Ein anderer Rückkehrer erhält die typische Mittelstürmer-Nummer.

Thomas Müller wird bei der Rückkehr in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nicht mit seiner im DFB-Team einst angestammten Nummer 13 auflaufen. Der Münchner Offensivstar hat bei der Europameisterschaft im Sommer stattdessen wie auch beim FC Bayern die Nummer 25 auf seinem Trikot. Das gab nun der Deutsche Fußball-Bund bekannt.

Die klassische Müller-Nummer 13, die einst auch Stürmerlegende Gerd Müller trug, wird stattdessen der Mönchengladbacher Jonas Hofmann haben. Mats Hummels als zweiter prominenter Rückkehrer bekommt hingegen seine Nummer 5 zurück, die er sowohl beim WM-Triumph 2014 wie auch beim WM-Debakel 2018 trug.

Kapitän Manuel Neuer hat traditionellerweise als Stammtorwart die Nummer eins. Dass Bernd Leno die 12 und Kevin Trapp die 22 bekam, lässt möglicherweise Rückschlüsse zugunsten Lenos in der Reihenfolge der Neuer-Stellvertreter zu. Bundestrainer Joachim Löw hatte bei seiner Kadernominierung am vergangenen Mittwoch dem bei Spielern wie Fans beliebten Thema aber nicht zu viel Bedeutung geben wollen. "Mit so was beschäftige ich mich nicht. Manchmal weiß ich bei den Turnieren nicht mal, welcher Spieler eigentlich welche Nummer hat", sagte der 61 Jahre alte Bundestrainer.

Kevin Volland bekommt bei seiner Rückkehr ins Nationalteam nach fast fünf Jahren die klassische Mittelstürmer-Nummer 9. Timo Werner, der diese Nummer zuletzt getragen hatte, erhält nun die 11, die er auch beim FC Chelsea trägt. Neuer Zehner wird Serge Gnabry vom FC Bayern, Vorgänger Kai Havertz erhält die 7. Die Stammkräfte Joshua Kimmich (6) und Toni Kroos (8) behalten ihre angestammten Trikots. Die Nummer 26 als vermeintlich letztes Kader-Mitglied bekam der Freiburger Linksverteidiger Christian Günter zugewiesen.

Bundestrainer Löw hatte am vergangenen Mittwoch die vor zwei Jahren von ihm ausgemusterten Weltmeister von 2014 für die anstehende Europameisterschaft vom 11. Juni bis 11. Juli in die Nationalmannschaft zurückgeholt. Die deutsche Mannschaft spielt in der Vorrundengruppe F in München gegen Frankreich, Portugal und Ungarn.