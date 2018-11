Sport

Bayern-Spieler nimmt's mit Humor: Thomas Müllers Ehefrau schießt gegen Kovac

Lisa Müller ist die späte Einwechslung ihres Gatten Thomas beim Heimspiel gegen Freiburg ein Dorn im Auge. Auf Instagram lässt sie Dampf ab und attackiert Bayern-Trainer Kovac.

Die Frau von Fußball-Nationalspieler Thomas Müller hat mit einem Instagram-Post für Wirbel beim Heimspiel des FC Bayern München gegen den SC Freiburg gesorgt. Lisa Müller warf Trainer Niko Kovac die späte Einwechslung ihres Mannes in der 71. Spielminute vor.

"Mehr als 70 Min bis der mal nen Geistesblitz hat", schrieb sie zu einem Bild, das Kovac beim 1:1 des deutschen Meisters gegen den SC Freiburg zusammen mit Thomas Müller vor dessen später Einwechslung am Spielfeldrand zeigt. Zu diesem Zeitpunkt stand es 0:0.

"Ich habe es gerade mitbekommen. Das war aus der Emotion heraus, ich finde es im Nachhinein nicht unbedingt super. Sie liebt mich halt, was soll ich machen", sagte Thomas Müller beim TV-Sender Sky. Auf die Frage, was er zu Lisa Müllers Eintrag sage, antwortete Kovac nach dem Spiel in der Pressekonferenz, dass er "nichts" dazu sage. Die Instagram-Story löschte die Spielerfrau kurz darauf.

Quelle: n-tv.de