In vielen europäischen Ligen gewinnen Jahr für Jahr dieselben Vereine die Meisterschaft. 18 dieser fast übermächtigen Klubs planen nun offenbar die Gründung einer "European Premier League". Die Uefa ist nicht begeistert, doch sogar eine Ligasystem-Idee soll es schon geben.

In England formieren sich mehreren Medienberichten zufolge Topklubs für einen neuen Vorstoß Richtung milliardenschwerer europäischer Superliga. Meister FC Liverpool und Manchester United sollen dabei von mehr als einem Dutzend Vereinen aus "England, Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien" unterstützt werden.

Die Grundidee der Planungen, die sich aber noch "in einem frühen Stadium" befänden: Eine Europa-Liga mit 18 Vereinen, Hin- und Rückspielen sowie Playoffs am Saisonende. Finanziell soll das Projekt angeblich mit rund fünf Milliarden Euro von einer Bank unterstützt werden, als möglicher Starttermin wird bereits das Jahr 2022 genannt.

Die Uefa stellt sich mit Nachdruck gegen etwaige Pläne. "Der Präsident hat bei vielen Gelegenheiten deutlich gemacht, dass die Uefa entschieden gegen eine Super League ist. Die Prinzipien der Solidarität, des Aufstiegs, des Abstiegs und der offenen Ligen sind nicht verhandelbar", hieß es in einer Mitteilung des Verbands. Die Uefa warnte zudem davor, dass eine Superliga "unweigerlich langweilig werden würde".

Fifa hält sich bedeckt

Den Berichten zufolge soll der Weltverband den Plan indes unterstützen - will dies aber nicht bestätigen. "Die Medienberichte wird die Fifa nicht kommentieren und sich nicht an Spekulationen über Themen beteiligen, die hin und wieder auftauchen und für die auf nationaler, europäischer und globaler Ebene gute strukturelle und regulatorisiche Rahmenbedingungen vorhanden sind", teilte der Verband mit.

Die Idee einer Superliga ist nicht neu und kam in den vergangenen Jahren auch immer dann auf, wenn es um Reformen der Champions League ging. "Diese Untergrundprojekte sehen nur dann gut aus, wenn man darüber um 5 Uhr morgens nach einer Nacht in einer Bar nachdenkt", sagte Javier Tebas, Präsident der spanischen La Liga. Bislang sind jegliche Bestrebungen gescheitert. Der Uefa-Wettbewerb würde durch eine neue Liga, die in den Planungen "European Premier League" genannt wird, Konkurrenz bekommen.