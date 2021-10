Ganz bitter für den Bayern-Verfolger Borussia Dortmund: Startstürmer Erling Haaland fällt mehrere Wochen aus. Es ist wieder der Oberschenkel, der ihn schon zuletzt plagt. Der BVB muss nun zeigen, dass er nicht ganz so abhängig von dem Norweger ist, wie es zuletzt oft den Anschein hatte.

Torjäger Erling Haaland wird Borussia Dortmund erneut "mehrere Wochen" fehlen. "Er hat eine Hüftbeugerverletzung, die es nicht möglich macht, dass er spielt", sagte BVB-Trainer Marco Rose vor dem Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld am Samstag (15.30 Uhr/Sky und im Liveticker auf ntv.de). Bis zur Rückkehr des norwegischen Ausnahmestürmers werde "ein bisschen Zeit ins Land" gehen.

Der 21 Jahre alte Haaland hatte zuletzt schon drei Pflichtspiele wegen einer schweren Oberschenkelprellung verpasst, war Mitte Oktober aber in die Startelf zurückgekehrt. Derselbe Oberschenkel bereitet nun erneut Probleme. Ob es sich um eine Folgeverletzung handelt, wollte Rose nicht beurteilen: "Ich bin kein Arzt." Beim 0:4 gegen Ajax Amsterdam am Mittwoch hatte Haaland über 90 Minuten gespielt.

Haaland selbst habe enttäuscht reagiert. "Das ist nicht gut für uns und nicht schön für den Jungen. Erling war gestern echt down. Er war happy, dass er wieder zurück war. Nach dem Spiel gegen Mainz hatte er keine Probleme angegeben", sagte Rose, der im Sturm zudem auf Youssoufa Moukoko verzichten muss: "Es wird offensiv jetzt sehr dünn." Haaland selbst reagierte kämpferisch. "Zeit, sich auf die Genesung zu konzentrieren. Ich werde stärker zurückkehren", schrieb er in den sozialen Netzwerken.

Nach der Pleite gegen Amsterdam meldeten sich zudem Thomas Meunier (Schlag auf den Fuß) und Nico Schulz (Muskelfaserriss) verletzt ab. "Das ist die Chance für die Jungs hintendran, sich zu zeigen und auf sich aufmerksam zu machen", sagt Rose.

In sechs Bundesligaspielen hat Haaland in dieser Saison neun Tore erzielt (genauso viele wie Robert Lewandowski) und vier Vorlagen gegeben. Eines der beiden Spiele, die der Norweger Ende September und Anfang Oktober mit seiner Oberschenkelverletzung verpasst hatte, verloren die Dortmunder mit 0:1 gegen Borussia Mönchengladbach. Das zweite gewannen sie knapp mit 2:1 gegen den FC Augsburg. In der Tabelle liegt der BVB derzeit auf Platz zwei mit einem Punkt Rückstand auf Bayern München.

Immer wieder steht Haaland auch wegen eines wahrscheinlichen Wechsels im Sommer im Fokus. Rose sagte jüngst, er glaube an einen Verbleib seines Topstürmers über das Saisonende hinaus. "Ich glaube nicht, dass das unrealistisch ist", erklärte der Coach vor dem Champions-League-Spiel bei Ajax Amsterdam am Dienstag im Interview mit Amazon Prime: "Wir sollten jede Chance wahrnehmen." Der 21-Jährige, der bei allen europäischen Spitzenklubs heiß begehrt ist, fühle sich in Dortmund wohl. "Warum sollte nicht ein schlauer Junge wie Erling das Gefühl entwickeln, noch ein Jahr zu bleiben?", fragte Rose. Er sehe für den BVB "alle Chancen".

Haaland besitzt in Dortmund einen Vertrag bis Mitte 2024, angeblich allerdings mit einer Ausstiegsklausel für 75 Millionen Euro in diesem Sommer. Der Verein hat dies bislang nicht bestätigt. Nun muss der Norweger zunächst aber ohnehin erstmal wieder gesund werden.