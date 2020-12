Urs Fischer bleibt in Berlin.

Er führte den Klub in die Fußball-Bundesliga und jetzt sogar ins obere Tabellendrittel: Urs Fischer ist beim 1. FC Union Berlin äußerst erfolgreich. Und beliebt - so sehr, dass die Köpenicker jetzt mit dem Schweizer und seinem Assistenten verlängern.

Fußball-Bundesligist Union Berlin hat Aufstiegstrainer Urs Fischer über das Saisonende hinaus an sich gebunden. Wie die Köpenicker am Dienstag mitteilten, verlängerten der Schweizer und sein Co-Trainer Markus Hoffmann ihre auslaufenden Verträge.

Eine Angabe zur Laufzeit machte der Verein nicht. Fischer war zur Saison 2018/2019 zu Union gekommen und hatte die Berliner gleich in seiner ersten Spielzeit in die Bundesliga geführt. "Gemeinsam mit seinem Trainerteam trägt er entscheidend dazu bei, unseren Verein in der Bundesliga zu etablieren und unsere Mannschaft weiterzuentwickeln", sagte Union-Präsident Dirk Zingler: "Wir schätzen Urs Fischer als Menschen, der wunderbar zu Union passt und als hervorragenden Trainer, mit dem wir gerne länger zusammenarbeiten möchten."

Auch Fischer gab sich positiv gestimmt: "In den letzten Jahren haben wir hier sehr schöne Dinge zusammen erlebt und Erfolge zusammen gefeiert. Ich habe mich bei Union von Anfang an wohlgefühlt und tue das bis heute."

Nach dem Aufstieg 2019 hielt Fischer Union mit einem starken elften Platz in der Debütsaison im Oberhaus. In der laufenden Spielzeit überraschte der Verein mit einem eindrucksvollen Saisonstart und steht nach zehn Spieltagen mit 16 Punkten auf Rang sechs.