Manchester United will weiter mit David de Gea zusammen arbeiten, ein neuer Vertrag ist ausgehandelt - doch dann kommt offenbar alles anders. Beim englischen Rekordmeister will man Geld sparen und wohl auch lieber einen anderen Stammtorhüter holen.

Seit 2011 spielt David de Gea für Manchester United, in 415 Premier-League-Partien stand der Spanier für den Rekordmeister im Tor, gemeinsam wurde man englischer Meister und gewann die Europa League. Der spanische Nationaltorwart war in all den Jahren Stammspieler und stieg zum Kapitän des Traditionsvereins auf. Nun aber könnte die Verbindung hässlich zu Ende gehen - obwohl man sich eigentlich schon auf eine Verlängerung des Ende des Monats auslaufenden Vertrags geeinigt hatte.

Wie das Portal "The Athletic" berichtete, sollen die Verantwortlichen ihren Großverdiener - de Gea soll bisher 22,7 Millionen Euro pro Jahr verdient haben, mehr als jeder andere Torhüter - heftig vor den Kopf gestoßen haben. Der Torhüter, der ein schwieriges Jahr mit wechselhaften Leistungen und mehreren Patzern hinter sich hat, habe einem Vertragsangebot zu deutlich reduzierten Bezügen zugestimmt und das vom Verein vorgelegte Arbeitspapier unterzeichnet.

Doch dann vollzogen die Klubverantwortlichen offenbar eine Wende - und wollten von ihrem Angebot nichts mehr wissen. Anstatt einer Unterschrift unter den neuen Vertrag bekam de Gea gemäß des Berichts ein komplett neues Angebot vorgelegt. Zu noch einmal reduzierten Bezügen. De Gea, der 45 Länderspiele für Spanien absolvierte, haben die neuen Bedingungen offenbar nicht überzeugt: Wie "The Athletic" schreibt, soll der Torwart derzeit seine Optionen prüfen. Interesse soll es auch aus Saudi-Arabien geben. Dort ist Geld bekanntlich kein Problem.

Hintergrund des Hin und Her dürfte sein, dass Trainer Erik ten Hag nicht eben überzeugt von der Idee ist, mit de Gea als Nummer 1 in die neue Saison zu gehen. De Gea hatte auch beim 0:3 im Rückspiel beim peinlichen Europa-League-Aus gegen den späteren Sieger FC Sevilla gepatzt, ten Hag schimpfte hinter: "Wenn du solche Fehler machst, ist es schwer, ein Fußballspiel zu gewinnen." Statt des Spaniers soll Andre Onana von Inter Mailand beim Niederländer hoch im Kurs stehen. Wie verschiedene englische Medien melden, gebe es bereits Kontakt zwischen Manchester United und dem Nationaltorwart Kameruns. Onana spielte bereits bei Ajax Amsterdam unter ten Hag, gemeinsam erreichte man 2019 völlig überraschend das Halbfinale der Champions League.