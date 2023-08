Der FC Bayern arbeitet intensiv an der Verpflichtung von Starstürmer Harry Kane. Trainer Thomas Tuchel möchte sich zu der Personalie allerdings nicht äußern. Dafür wiederholt er bei einer Pressekonferenz in Singapur den Wunsch nach einer Verstärkung fürs defensive Mittelfeld.

Trainer Thomas Tuchel von Bayern München will den Poker um Wunschstürmer Harry Kane nicht unnötig anheizen, hat aber erneut seinen Wunsch nach einer Verstärkung fürs Mittelfeld geäußert. "Vielleicht sollten wir direkt zur nächsten Frage übergehen", sagte der Coach bei einer Pressekonferenz in Singapur mit einem Schmunzeln, als er den Stand der Verhandlungen mit Tottenham Hotspur gleich zu Beginn bewerten sollte.

Internationaler Spitzenfußball am Nachmittag: RTL überträgt drei hochkarätige Testspiele des FC Bayern München live und exklusiv im Free-TV. Und die Gegner haben es in sich! Der Bundesliga-Rekordchampion lässt sich in der ersten Saison-Vorbereitung unter Cheftrainer Thomas Tuchel nicht bitten und testet gegen die "Crème de la Crème" der europäischen Fußball-Elite.

Am Mittwoch, 26. Juli, traf der FC Bayern im Rahmen seiner Audi Summer Tour in Tokio um 12.25 Uhr deutscher Zeit auf die amtierenden Champions-League-Sieger von Manchester City um Ex-Trainer Pep Guardiola. City setzte sich mit 2:1 durch.

Der 2. August, ebenfalls ein Mittwoch, steht im Zeichen des Duells zweier deutscher Top-Trainer. Um 13.25 Uhr treffen Thomas Tuchels Münchner in Singapur auf den FC Liverpool von Jürgen Klopp.

Den letzten Test vor dem Bundesligastart bestreitet der FC Bayern am Montag, 7. August, um 16.55 Uhr gegen AS Monaco. Beim achtfachen französischen Meister steht der ehemalige Bundesliga-Trainer Adi Hütter an der Seitenlinie.