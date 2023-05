Sechs Meistertitel in der DDR, sechs Meistertitel in der Bundesliga, zwei Triumphe im Europapokal - doch jetzt verabschiedet sich Turbine Potsdam aus dem Spitzenfußball. Der einstige Top-Klub steigt aus der Bundesliga ab. Die Chancen auf eine baldige Rückkehr sind ungewiss.

Der Abstieg des früheren Fußball-Serienmeisters Turbine Potsdam aus der Frauen-Bundesliga ist besiegelt. Der Traditionsverein aus Brandenburg kann nach dem 1:5 (1:4) gegen Bayer Leverkusen am 20. Spieltag als Schlusslicht mit acht Punkten nicht mehr das rettende Ufer erreichen und steht als erster Absteiger fest. Mai Kyokawa (20.) erzielte das Ehrentor für Turbine in der 20. Minute zum 1:2-Zwischenstand. Verena Wieder (5./32.), Jill Baijings (12./47.) und Lara Marti (45.) traf für die Leverkusenerinnen.

Nur mit einem Sieg hätte sich Turbine eine Minimalchance auf den Verbleib in der höchsten Spielklasse bewahrt. Diese war allerdings schon nach den Bayer-Treffern in der Anfangsphase dahin. Zudem hätten weitere Erfolge gegen die Topteams von Eintracht Frankfurt (21. Mai) und Bayern München (28. Mai) folgen müssen.

Der 1971 gegründete Klub zählte viele Jahre lang zu den erfolgreichsten Frauen-Vereinen Europas. 2005 holte Turbine den UEFA Cup, 2010 folgte der Triumph in der Champions League. National war Potsdam in der Ära der Trainerlegende Bernd Schröder das Maß der Dinge. Je sechsmal gewann der Verein die Meisterschaft in der DDR sowie nach der Wiedervereinigung in der Bundesliga, hinzu kamen drei Erfolge im DFB-Pokal.

In der vergangenen Saison hatte Turbine noch das Pokalfinale erreicht und als Bundesliga-Vierter nur knapp die Champions-League-Qualifikation verpasst. Nach geräuschvollen Turbulenzen in der Klubführung und mehreren Trainerwechseln folgte nun der rasante Absturz. Bereits seit dem 4. Spieltag belegten die Potsdamerinnen den letzten Tabellenplatz.

Eine schnelle Rückkehr des Traditionsklubs in die höchste Frauen-Spielklasse ist kein Selbstläufer. Angesichts massiver finanzieller Einbußen gerade im Vergleich zur Konkurrenz von Klubs, die auch in der Männer-Bundesliga spielen, droht Potsdam eine schwierige sportliche Zukunft.