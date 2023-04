Der Jubel in Bielefeld ist grenzenlos: Die U17-Mannschaft der Arminia feiert den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte. Auch, weil Torhüter Artem Zaloha den Sieg festhält. Der 15-Jährige schreibt damit eine ganz besondere Geschichte. Erst vor einem Jahr kam er wegen des Krieges in der Ukraine nach Deutschland.

Was für eine tolle Geschichte! Dass die U17 von Arminia Bielefeld zum ersten Mal deutscher Fußball-Meister geworden ist, ist für den Klub und die Spieler ein wunderbarer Erfolg. Das Team aus Ostwestfalen gewann mit 2:1 gegen den VfL Wolfsburg. Ganz besonders ist der Titel allerdings für Torhüter Artem Zaloha, er hat nämlich ein kleines Fußball-Märchen geschrieben: Der 15-Jährige ist erst vor einem Jahr vor dem Krieg in der Ukraine nach Deutschland geflohen.

Paul Neu, der Trainer der U16 des VfL Theesen, bei dem Zaloha zu Beginn seiner Zeit in Deutschland spielte, erzählte auf Twitter dessen Geschichte nach. Ein Thread, der berührt, manche vielleicht sogar zu Tränen rührt. Neu zufolge kam vor einem Jahr "ein Junge aus der Ukraine" zu ihm ins Team. Er habe "kein Wort Englisch oder Deutsch" gesprochen, "sagte keinen Ton, verzog keine Miene, aber hielt jeden Ball, der aufs Tor kam", schrieb er.

Zaloha habe versucht, sich schnell zu integrieren, kannte nach einer Woche die Namen seiner Mitspieler, lernte Deutsch. Dann wurde er zum Stammtorwart der U16 des VfL Theesen, sei "praktisch nicht zu bezwingen" gewesen und wurde aufgrund seines enormen Talents in die U17 hochgezogen.

Er sei aufgefallen durch Engagement und Ehrgeiz auf und neben dem Platz, so beschreibt es Neu und lobte auch, dass Zaloha ein Schulpraktikum als Trainer der U12 seines Vereins absolvierte. Auch Arminia Bielefeld wurde aufmerksam, er trainierte parallel bei dem großen Klub der Region mit und wechselte zu Jahresbeginn vollständig zur Arminia. Als 15-Jähriger spielte er sofort bei der U17, bekam seine Einsätze, weil der eigentliche Stammtorwart verletzt ist.

Dann kam der 16. April 2023: das Finale der B-Jugend. Zaloha konnte zunächst beobachten, wie seine Mitspieler Nick Cherny (74.) und Henrik Koch (79.) sein Team mit 2:0 in Führung brachten. Dann musste er den Anschlusstreffer von Louis Grobauer (88.) kassieren - verhinderte aber in einer wilden Schlussphase noch den möglichen Ausgleich nach einem Kopfball von Oliwier Bosacki. Am Ende steht der Titel für Bielefeld und Zaloha. Dieser feierte den Titel und die Schalenübergabe mit der ukrainischen Flagge um die Schultern.

"Was für ein Jahr! Es freut mich unendlich für den Jungen, der so viel investiert. Und hoffentlich eines Tages ganz oben ankommen wird ... Ich bin stolz auf dich, Junge!", so Neu. Eine Meinung, die viele mit dem Jugendtrainer teilen, der Thread ist vielfach kommentiert. Kommentare wie "Habe Pipi in den Augen", "Wahnsinnsstory" oder einfach nur Herzchen drücken die Freude für den Ukrainer aus. Auch der Twitter-Account des DFB teilte die Story von Paul Neu und kommentierte: "Was für eine bewegende Geschichte."