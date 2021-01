Das 3:1 gegen Tottenham Hotspur sorgte bei Jürgen Klopp für große Erleichterung - und neue Sorgen. Denn das gnadenlose Verletzungspech in der hintersten Verteidigungslinie reißt nicht ab. "Unglaublich" sei es, was dort passiert.

Jürgen Klopp schließt angesichts der Verletzungen von Joel Matip und Fabinho Verstärkungen für den FC Liverpool nicht aus. "Sie können sich vorstellen, dass wir natürlich an alles denken. Wir haben die ganze Zeit daran gedacht, wir denken weiter darüber nach. Es geht darum, das Richtige zu tun", sagte der deutsche Trainer des englischen Fußballmeisters am Donnerstagabend nach dem überzeugenden 3:1 (1:0)-Sieg der Reds beim bisherigen Tabellennachbarn Tottenham Hotspur.

Mittelfeldspieler Fabinho hatte die Partie in London wegen leichter Muskelprobleme verpasst, Klopp wollte kein Risiko eingehen. Abwehrspieler Matip musste zur Halbzeit wegen einer Bänderverletzung im Sprunggelenk ausgewechselt werden. Abwehrchef Virgil van Dijk und Joe Gomez fallen noch für längere Zeit aus. "Ich bin nicht wählerisch", meinte Welttrainer Klopp, "aber wir müssen den richtigen Spieler finden. Wir haben noch Abwehrspieler, aber nicht mehr viele." Vor allem die Ausfälle in der Defensive machen ihm Sorgen. "In der Verteidigungslinie ist es unglaublich, was dort passiert, es ist wirklich unglaublich", sagte der 53-Jährige.

Vorher hatte der FC Liverpool seinen Abwärtstrend gestoppt und einen Prestigesieg gefeiert. Nach zuletzt fünf sieglosen Spielen in der Meisterschaft sowie dem Aus im FA Cup schossen der einstige Hoffenheimer Bundesliga-Spieler Roberto Firmino (45.+4), Trent Alexander-Arnold (47.) und Sadio Mané (65.) das Team zum ersehnten Erfolg. Für die Londoner "Konter-Monster" (Zitat v. Klopp, Anm. d. Red.) traf Pierre-Emile Höjberg (49.).

In der abwechslungsreichen und lebhaften Partie wurde beiden Mannschaften jeweils ein Tor nach Einschreiten des Video-Schiedsrichters aberkannt. Beim Treffer von Heung Min Son (14.) für Tottenham stand der Südkoreaner knapp im Abseits. Das sei der Moment gewesen, "in dem wir dachten, es geht schon wieder los", sagte Klopp. "Aber Abseits, hat nicht gezählt. Und dann haben die Jungs ein richtig gutes Spiel gemacht." In der 59. Minute wurde ein Treffer von Liverpools Stürmer Mohamed Salah zurückgenommen, weil Firmino den Ball zuvor mit der Hand gespielt hatte.

"Ich bin total zufrieden mit der Leistung", freute sich Klopp und gestand lachend, dass es "auch nötig gewesen" sei, "um ehrlich zu sein. Es war ein guter Moment, sich mal wieder zu zeigen. Wir sind immer noch da, das ist gut zu wissen." Durch den Erfolg hält Liverpool als Vierter Anschluss an die Spitzenplätze, vier Punkte hinter Tabellenführer Manchester City.