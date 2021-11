Union Berlin verpasst zwar den fünften Bundesliga-Sieg gegen den 1. FC Köln in Serie, einen frühen Gegentreffer können die Hauptstädter aber reparieren. Auf den späten Ausgleich dagegen bleibt die Reaktion aber aus.

Steffen Baumgart hat seiner großen Fußball-Liebe Union Berlin den Sprung auf einen Champions-League-Platz in der Fußball-Bundesliga verwehrt - und das wieder einmal dank eines Doppelpacks von Anthony Modeste. Mit dem 1. FC Köln kam der Trainer, der bei Union seit seiner Zeit als Profi Vereins-Mitglied ist, in der Traditions-Mannschaft spielt und in Stadion-Nähe in Köpenick wohnt, zu einem 2:2 (1:2) gegen die Eisernen.

Modeste, der den Punkt vier Minuten vor dem Ende rettete, hat nun die letzten sechs Pflichtspiel-Tore des FC erzielt. Der Tabellen-Elfte aus Köln holte somit vier Tage vor dem Sessions-Beginn am 11.11. im Karnevals-Trikot mit Konfetti-Design den ersten Punkt im fünften Erstliga-Duell mit dem Angstgegner. Die Berliner belegen Rang acht, zwei Punkte hinter dem Vierten Wolfsburg, den sie mit einem Sieg überholt hätten.

Modeste hat Ärger mit Luthe

Modeste hatte Köln mit seinem siebten Saison-Tor ganz früh in Führung gebracht (7.), Julian Ryerson (9.) und Grischa Prömel (45.+1) das Spiel zwischenzeitlich gedreht. Nach der Länderspiel-Pause geht es für Union mit dem brisanten Stadtduell gegen Hertha BSC in der Bundesliga weiter. Die 50.000 Zuschauer in der Kölner Arena sahen einen rasanten Start. Und die Kölner unter ihnen mussten nur bis zur siebten Minute warten, um den nächsten Treffer von Modeste zu bejubeln. Nach einem Latten-Schuss von Florian Kainz schaltete der Franzose schnell, stoppte den Ball mit dem Oberschenkel und schob ihn aus drei Metern ins leere Tor.

125 Sekunden später gaben die Kölner die Führung aber schon wieder weg, als Ryerson aus 18 Metern völlig unbedrängt den Ball ins rechte Eck schlenzte. Der Norweger, der 46 Bundesliga-Einsätze lang auf sein erstes Tor wartete, traf damit im zweiten Spiel in Serie. Wie viele Emotionen im Spiel waren, bewies eine kuriose Szene in der 17. Minute. Modeste baute sich bei einem Freistoß vor Union-Keeper Andreas Luthe auf und sprang diesem immer wieder in die Sicht, damit er nicht seine Abwehrmauer bei einem Freistoß dirigieren konnte. Luthe stieß ihn mit beiden Händen weg, beide sahen Gelb.

Allerdings spielte sich das Geschehen meist im Mittelfeld ab. Vor der Pause drehten die Kölner nochmal auf, doch Modeste köpfte vorbei (38.) und Ondrej Duda traf das Außennetz (41.). Die Führung gelang stattdessen Union. Prömel eroberte den Ball nach einem Fehlpass von Rafael Czichos, spielte Doppelpass mit Genki Haraguchi und schob ein. Sekunden später schoss Awoniyi aus fünf Metern weit drüber.

Nach der Pause machte der FC Druck, Baumgart trieb sein Team bei neun Grad Celsius im kurzärmeligen Polo-Shirt unermüdlich nach vorne. Hector hatte per Kopf auch schnell eine gute Chance (54.), insgesamt waren Möglichkeiten gegen disziplinierte Gäste aber Seltenheit. Drei Tage nach dem enttäuschenden 1:2 gegen Feyenoord Rotterda in der europäischen Conference League schienen die Berliner alles im Griff zu haben - bis Modeste zum zweiten Mal zuschlug.